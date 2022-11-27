牙痛慘過大病，是人人都知道的疼痛難忍；政府牙科診所醫生不足，則不是人人都知道是甚麼原因。政府推說「巧婦難為無米炊」，牙科診所缺65位醫生。那末，百姓惟有認命——有錢看私醫，無錢輪街症。還有，政府牙科診所的街症只管止痛和拔牙兩項，其他免問，急症的牙痛怎辦？急症室也只會為你的牙患急症提供止痛和消炎的「急者治其標」醫法，其他牙齒問題，若無錢找私醫的話，請輪街症吧！

街症輪候人龍長，僧多粥少；隔晚排隊，通宵輪籌，便看你時運到未？翻風下雨，捱更抵夜，倘若已退休，還可以鬥耐性，如若要養妻活兒，何來時間輪候派籌睇街症？號稱國際金融中心，港人的牙命不如澳門人、不如深圳人、不如大灣區9市人！香港老百姓的牙命更不如鐵飯碗公務員的牙命！

何苦來由，你知道嗎？遠因是殖民地遺風使然，公帑只維修保養殖民地官員們及為殖民地管治服務的公務員的牙，他們的牙矜貴些，是統治者的象徵和上等人權威體現，有牙管無牙、有牙治爛牙、有牙笑痛牙。牙尚且要分貴賤、高低、貧富，好分化統治嘛！這就是上牙「騎」下牙、有牙「蝦」無牙，老百姓豈有牙力哉？無牙力才好管得貼貼服服嘛！知否？道理便是如此簡單直接。因此，回歸前的150年歷來如此，回歸後沒有在「牙」上去殖化，政府牙醫只為高官及公務員提供全科的牙科服務，包括洗牙、補牙、箍牙、鑲牙；老百姓嘛，繼續被牙患折磨終身，要等待填補65個空缺及培養足夠牙醫，恐怕無牙可待了！

立法會剛通過推動跨境醫療合作的議案，講多無謂，不如由牙開始，立即落實政府津助市民往大灣區享用價廉物美兼牙醫水準有保證的牙科服務吧！