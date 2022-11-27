喺世界盃揭幕戰上，因在現場睇波表情豐富而走紅嘅卡塔爾王子，近日專程錄視頻表達對中國網友嘅感謝，並喺視頻中用中文向國人問好，希望中國人民去卡塔爾旅遊！

卡塔爾係繼日本和南韓之後，第3個主辦世界盃決賽周嘅亞洲國家，亦係首個主辦決賽周嘅伊斯蘭國家。據悉，世界盃給卡塔爾經濟帶來嘅拉動效益可達170億美元，難怪其王子拍視頻用中文笑嘻嘻親切向中國人民示好！

同文大作已指出端倪，中國雖然無緣進身世界盃決賽周，卻以另類姿態登上世界盃第一，那就是廣告贊助最多；中國企業豪擲近14億美元贊助是次決賽周，大幅超過美國企業贊助嘅11億美元。

大家都睇到，中共二十大後，國家主席習近平步入第3個任期，隨即親自出席印尼峇里嘅G20峰會，又喺泰國曼谷出席APEC峰會，期間與十多個外國元首會晤，包括美國總統拜登、法國總統馬克龍、南韓總統尹錫悅、澳洲總理阿爾巴內塞等，忙得氹氹轉，無非都係親踏國際舞台，展開大國外交！

正如老朽所講，世界舞台嘅焦點盡在中國，呢，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於下月上旬喺沙特阿拉伯召開，屆時必有一番盛況。仲有吖，馬來西亞新總理安華日前提及中國，指中國係馬來西亞嘅重要鄰國，將優先進一步喺經貿、投資、文化等領域提升對華關係。

仲有仲有，歐洲理事會日前宣布，主席查爾斯‧米歇爾將於下月一日出訪北京，與中國領導人會面，將討論全球挑戰及共同關心嘅問題。習主席堅持社會主義市場經濟改革方向、堅持高水平對外開放，加快構建國內國際雙循環相互促進嘅新發展格局，目光遠大，何須把「令中國更強大」常掛嘴邊？