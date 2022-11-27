最近內地一檔著名的綜藝節目，開展了一季以「共同富裕」為主題的新內容。坊間過去一段時間，特別是一些西方傳媒和深受西方影響的傳媒，對中央提出的共同富裕一直有很多演繹和傳說，但內容都與該節目中介紹的共同富裕要旨相差甚遠。同樣地，今年10月的中共二十大會議，不少西方媒體討論的不是二十大報告，而是捕風捉影、斷章取義的故事。香港人要真正了解國家、了解中國共產黨，又豈能依靠那些只在門外看熱鬧的親西方媒體和「磚家」？

過去一個多月，筆者出席了多場二十大相關的座談會，大家研討的是二十大報告中，中國共產黨對未來5年以至更長遠的施政方針的規劃，以及香港在二十大報告中相關的內容，當中經常討論到「中國式現代化」和「四個自信」（道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）。透過這些座談會，大家有機會從中央的角度看香港問題，以及從中央政策大方向看到香港可能的發展機遇。而從報告文件產生的過程，我們也看見二十大報告體現了集體協商和共識產生。

過往不少香港人對內地官方文件的印象，可能止步於很多特別的詞語，包括上文提到的「共同富裕」、「中國式現代化」、「四個自信」等，然而對它們卻不甚了解，有些人更以為都只是政治上的口號而已。其實，大家通過內地的搜尋平台或官方媒體一些專題網站，都可以找到相關的詳細定義和闡釋，可說是相當方便，也相當開放和透明，但筆者不建議單單參考一些境外的所謂「百科」，因為內容多攙雜了西方偏見下的詮釋，偏離了原文原意。

著名已故美國阿拉伯裔學者薩依德（Edward W. Said）其中一本著名作品《遮蔽的伊斯蘭》，該書的副標題為「媒體和專家如何決定我們如何看待世界其他地區」，書中批判西方對中東以及其他非西方世界的新聞「報道」，實際上是西方權力詮釋下的「掩飾」和「遮蔽」。而在這次二十大的新聞中，不少親西方的媒體和「磚家」不傾向花時間去看報告，不去了解那些關鍵詞的意義，他們更喜歡用他們對「中國」和「共產黨」的刻板印象和既有偏見，剪接各種細枝末節且不相關的片段，再套上他們的模板來寫小說。但他們詮釋下的「中國」，可能還是清末民初的中國，甚至是他們想像中的中國；而他們詮釋下的「共產黨」，也是他們對蘇共等政權的印象而建構出來的「共產黨」，而非真實的「中國共產黨」。所以他們往往只在門外看熱鬧，實際上是誤人誤己，無助讀者真正了解今天的中國。

所以，我們還是要自己着實去了解中央的理論、政策和規劃，確切了解我們國家的發展方向，切忌道聽途說，特別是聽那些只在門外看熱鬧、說故事、談八卦的媒體和「磚家」。