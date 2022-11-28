功夫茶：光害約章冇牙力　累街坊影響作息

疫慌下百業蕭條，國際金融中心黯然褪色，之但係光污染卻依然璀璨奪目；有學術研究甚至指香港係全球光污染最嚴重嘅地方之一。有環團人士表示香港城市密集，廣告招牌燈光滋擾民居尤為嚴重；此外，加上近年光污染源多變化，包括LED嘅屏幕、廣告牌等，較傳統嘅霓虹燈更亮更閃，照具面積更大，對民居帶來嘅滋擾自然更大！

嗱！政府又話擬構建「宜居香港」，咁「愛民之心」有冇反映喺「勤政之意」上呢？見微知著，市區居民深受影響嘅光污染似未見落重墨喎！要不然何以推行逾6年嘅《戶外燈光約章》，至上月底先推行更新？要求機構須於晚上10點關掉所有裝飾、宣傳或廣告用嘅戶外燈光裝置；另外，所有約章參與者亦須提早1小時至晚上10時關掉LED閃動招牌和影視幕牆等動態燈光裝置，或將其轉為靜態模式，明年1月生效。

大哥，約章究竟有冇效呢？環境及生態局就話，整體而言，2021年光滋擾嘅投訴，佔環保署整體投訴僅約1.6%，該署收到投訴後，會向燈光裝置嘅負責人轉達關注，大部分都會盡量採取措施減少光滋擾。而戶外燈光工作小組認為，社會就光滋擾立法未有共識，冇迫切需要亦不易立法推出嚴苛措施，稱改善約章更務實喎！

真相是否如此？嗱，60多歲嘅關先生住喺旺角花園街一幢舊樓，窗戶對正商場一塊戶外LED屏幕廣告板，佢向環團表示，廣告板於兩年前設置，每晚一亮燈，燈光便直射入屋，形容「燦住對眼，15分鐘都頂唔順」，客廳、睡房即使落下百葉簾、遮光簾，惟燈光仍滲透家中；佢擔心強光會損害家人眼睛，甚至影響健康。仲有吖！有團體於10月底環保署宣布更新《約章》後，發現西洋菜南街由登打士街至旺角道一段，於晚上11點後仍有28家冇營業商戶嘅招牌等戶外燈光火猛亮着，當中多達26家並無簽署約章；餘下兩家雖有簽署約章，卻有違反承諾之嫌。

各位，事實充分證明，即使於現有《約章》下，已有參與者涉無遵守承諾，更多嘅係商戶未參與《約章》，深宵關門後招牌照亮燈照閃，難怪有環團質疑約章係「無牙老虎」，又指約章未規管亮度及照射方向，有旺角居民被附近商場嘅LED屏幕直射，光度超出國際標準15倍，有乜可能唔損害睡眠質素吖？

政府數據雖然顯示近年光滋擾投訴減少咗，估計係因疫慌下經濟差，商戶紛紛執笠所致；依家食肆及酒吧復准通宵營業，霓虹招牌難保不會又再長時間閃亮，光污染再增見！是次政府叫商家靠約章自律，根本全冇牙力！功夫茶認為應立法規管實際啲，而立法後有關當局更應多些巡邏及執法，才可以達致有效管制光污染！