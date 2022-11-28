正論：部門行動未停手　還需政策除毒瘤

治安毒瘤愈趨龐大，近期接連發生多宗黑幫暴力案件，不少牽涉南亞幫及假難民刀手，執法部門月中展開反三合會行動，打擊西九龍區內非法活動及堵截三合會收入來源，行動至昨日拘捕347人，包括3名假難民，無處不在，多一個假難民，多逗留在香港一分鐘，代表隨時又多一宗罪案發生，危害市民身家性命安全，政府有責任掃除這些禍港毒瘤。

假難民多數來自南亞地區或非洲國家的亡命之徒，來港是想搵快錢，被黑幫招攬成為新血，無惡不作。他們濫用免遣返聲請審核機制，不斷上訴拖延留港，現時有近1.5萬名免遣返聲請者滯留，10年狂燒85億元公帑，2022/23年度預計耗費亦近13億元。入境處為減少假難民經濟誘因，重點打擊非華裔人士及聲請者從事黑工的罪行，每月平均逾1,100次，並加強源頭堵截及加快遣送，遣返人數有增無減，料明年遣返人數將增加兩成至1,200人。

入境處盡心盡力，無論法例及行動上都設法防止假難民留港，根據去年8月生效的修訂《入境條例》，假若聲請人被拒聲請，即使在等候上訴結果期間，仍可着手處理他們的遣返安排，當有關上訴或覆核完成，即刻安排遣返。然而礙於司法機構「大塞車」，連累聲請案積壓如山，目前仍在處理2018年的個案，律政司或法庭未能協助解決假難民濫用司法程序，至今仍然有約14,000宗個案，以現時速度，恐怕10年才能清理，不要忘記，還有新的個案累積，數字上根本難以「清零」。

剷除治安大毒瘤，不能單靠一個部門，其他部門也要配合，包括警隊，也應盡力掃蕩犯法的假難民，把他們繩之以法，以儆效尤，可惜的是南亞幫及假難民涉及罪案愈掃愈多，無日無之，市民難以忍受，紛紛質疑，為何多宗涉及南亞兵團案件都石沉大海，是否朝中有保護傘作祟？港府究竟有沒有決心解決假難民問題，例如設置禁閉營，把假難民隔絕社區。回歸前做得到，現在各界三催四請，政府卻堅拒重設，令人莫名其妙。

港府「無遠見」，10年來養癰遺患，再不果斷除惡，恐怕無法收拾殘局。香港人才流失嚴重，其中一個原因就是劣幣驅良幣，香港人眼見假難民在市面自出自入，招搖過市，弄得家園烏煙瘴氣，人心惶惶，良禽擇木而棲，爭相移居，又怪得了誰？英國最近公布，截至今年6月的12個月內，淨移入人口達50.4萬人，創下新高，當中移英港人有7.6萬人，數字直逼走難的烏克蘭難民，招待假難民，把市民逼成求海外國家收容的難民，也是香港政府一大「政績」。

長遠要根治假難民問題，必須要政策配合，退出聯合國《禁止酷刑公約》，刻不容緩。回歸25周年，特區政府換屆，一片新氣象，正是大好時機向中央反映，前朝遺留下來的公約，禍及今朝，特區新班子若能成功為民除此心腹大患，遠遠勝過開出一籃子的施政期票。