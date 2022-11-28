世界視線：搞制裁信誓旦旦　拎着數各出奇謀

俄烏戰爭爆發，美國夥同北約、歐洲其他國家及日、韓、台等小弟，積極推出一次又一次對俄的制裁，齊心協力，不但提供軍火要俄吃敗仗，更要透過斷掉與俄的經濟往來，打算斷其血脈，要俄走向崩潰。但美、歐等國背後都各自在自利地偷雞摸狗。

連最親美拜登政府及西方主流意識形態的《紐約時報》，也對這團夥各種陽奉陰違的醜陋行徑，再忍無可忍，全面撻伐在公眾眼前。10月30日一項吸睛報道的標題是：「俄羅斯如何支付戰爭？」說來原來是五花八門，特別矚目竟是來自站在道德高地的西方旗下制裁夥伴，各自的監守自盜行為。

紐時展示俄烏開戰前5年每月平均入口俄商品的價值，並與開戰後貿易的數字做對比，英國是努力減了79%，美國35%，德國只減3%，但增加入口俄商品的有北約國土耳其竟達198%，比利時81%，西班牙57%，荷蘭32%，連日本都增加了13%。最坦白的是荷蘭政府公開了91項制裁的例外，目的是維護國家經濟及人民福祉！

無疑在遏制對俄羅斯出口商品方面，紐時的數字顯示對俄禁運相當成功，美、英分別是減少84%及71%，荷、德、西是分別52%、51%及44%，土耳其出口俄就大增113%。這份分析報道一出，歐洲不少政黨聯同商界就抗議對俄入口是假制裁，而減少對俄出口明顯是陰乾歐洲的生產業。結果，就如紐時分析的結論，俄出口多及入口少，結果有更多財政盈餘可延續戰爭。

美國《華爾街日報》11月初亦搜集報道了另外一個醜聞，雖然表面上美國禁止俄羅斯原油入口美國，但是美國因為去年疫情嚴重，石油開採一直停滯，今年汽油及特別柴油消耗量大增而無法由國內生產來滿足，結果為解決目前汽油及柴油供應面臨嚴重短缺，可能導致物流中斷，東岸口岸一直入口由意大利俄資本及意全國第二大石油商Lukoil在西西里島的大煉油廠，所提煉的汽油產品，當然也因為俄油價格便宜，這裏97%的原油來自俄羅斯，這樣在意大利提煉後就無嫌疑出售給美油商在美市場上出售。利字當頭，政治道德面具都可撕下！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻