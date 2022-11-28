台灣不是烏克蘭，因為台灣是中國的一個省，而烏克蘭是主權國家。作為一個省的地方政府，在一個中國的框架下，台灣社會的選舉不可能走上獨立。民眾反對獨立，無論出自甚麼理由，都會佔主流。特別是兩岸關係緊張，台灣社會要考慮在選舉中反對北京帶來的政治與經濟代價。台灣人民不同於烏克蘭人民，政治上怎樣傾向都不敢在選舉中對抗北京。

本來烏克蘭原來的選舉也是偏向於俄羅斯，考慮的不但是政經因素，還有與俄羅斯千絲萬縷長期的歷史文化淵源、關係。烏克蘭變天是靠顏色革命，美國直接介入。台灣在北京監視下，美國不敢明目張膽地推行顏色革命。美國在香港的失敗正顯示出北京的決心，港台都沒有空間被美國利用。而缺乏美國直接介入，台灣人民的選擇，即使不是回歸大陸，也會堅持中國之內的維持國民黨時代奠下的現狀。

今次台灣九合一地方選舉，承接上一次國民黨的大勝，保持國民黨的主導局面，連台北市市長一位也取下。即使投票率低，卻反映了政治上的基本盤。沒有政治特殊的造勢，例如上次大選時香港的黑暴，傾向台獨的民進黨只能佔少數，整體勝不了國民黨。且民進黨掌權以來貪贓枉法，以政治意識形態、派系忠誠來代替用人唯才，政經表現惡劣。在兩岸政策方面更處處製造矛盾，招致北京的冷落和針對。以台灣經濟之高度依賴大陸市場，民進黨此舉是斷絕台灣發展的機會。美國不會支援，只是高價出售武器賺取暴利。民進黨政權內外沒法打破困境，民生難以改善，經濟發展停滯，前景不佳。與北京的衝突風險巨大，社會又怎樣安心跟從民進黨的統治呢？

不過，民進黨借助台灣長期反共的思想教訓，親美的意識形態，當權期間大肆篡改台灣歷史與社會政策，去大陸化的發展一是爭取不少台灣人民的支持；二是以此牽制國民黨，也使其走向親美反大陸的政治傾向。因而國民黨雖勝民進黨，卻在對內政策方面受困於民進黨製造出來的政治桎梏。國民黨已不是蔣介石、蔣經國時代的國民黨，即有蔣萬安出勝，有大陸情懷的國民黨已完結於馬英九時代，台灣民心回歸不易。

不過，2024年大選若國民黨獲勝，台灣的政局會有新的變化可能，且看今次敗選之後民進黨怎樣應對。