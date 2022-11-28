台灣「九合一選舉」綠營受重擊，民進黨「史上成績最慘」。國民黨以13個縣市大獲全勝，包括選戰指標、「歷來多登大位者」的台北市；民進黨只餘下本身執政的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及最新斬獲的澎湖縣，蔡英文旋即辭去黨主席。

大陸國台辦的反應同樣很快，表示選舉結果反映了島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，表示「我們將繼續團結廣大同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來」。

對於這個選舉結果，大陸喜出望外，把它定性為反映了島內民意求和平、求穩定、要過好日子。這些年，因為民進黨、蔡英文當局「倚美謀獨」跳得極歡，態度囂張，動作多多，直接摧毀了「九二共識」這個兩岸和平發展的政治基石。台海局勢緊張，解放軍對台灣大包圍實戰軍演常態化，兩岸和平局面被蔡英文當局一手破壞，向戰爭方向推動。島內民意害怕戰爭，害怕失去和平，愈來愈不相信蔡英文、民進黨「倚美謀獨」、「美國會武力護台」、「大陸不敢武力犯台」的鬼話。

稍有頭腦者都看出，民進黨、蔡英文正在把台灣帶進火坑。在戰爭陰影下、在台美聯手不斷衝擊大陸「紅線」下，台灣不可能「穩定」，不可能有好日子過。台灣大多數百姓不想整日慌恐不安，有動亂之虞；不想「被困」，過窮日子、苦日子。所有這些「不想」，都是民進黨、蔡英文倒行逆施造成的，是時候用選票讓「民進黨下架」也。

然而，只在「九合一選舉」中讓民進黨下架是遠遠不夠的，要讓一年多後的「台灣地區領導人」大選中，讓「台獨」綠營「徹底沒戲」，才能使台灣民眾求和平、求穩定、要過好日子真有希望。此乃打掉「台獨」、謀取統一，才是台灣和平、穩定、過上好日子的前提和基礎。