民進黨在台灣九合一選舉中大敗，只能保住5個縣市，遠遠不如斬獲13個縣市的國民黨，成為民進黨歷來最慘成績，蔡英文不得不宣布辭去黨主席職務。這一幕似曾相識，4年前已上演過一次，當時蔡英文也為選情失利辭去黨主席，但一年後即再次坐上這個位置，可見辭職不過是掩人耳目的把戲。台灣政客沒有學到西方甚麼好東西，唯獨虛偽狡詐這點青出於藍。

民進黨一向擅長政治尤其擅長選舉，這次遭遇滑鐵盧，連「抗中保台」牌也不靈，既在意料之外，也在情理之中。在選前的造勢大會上，蔡英文多次拿大陸威脅和俄烏戰爭說事，企圖進一步煽動仇中情緒來換取選票，結果顯然無法奏效，可見問題主要還是出在民進黨身上。蔡英文希望自己在2020年得到的800多萬選票順利轉換，殊不知討厭民進黨的氣氛正不斷蔓延，愈拉票愈是適得其反。

悠悠萬事，民生為大。漂亮的政治口號可以迷惑民眾於一時，不可能欺騙民眾於永遠，執政者搞不好經濟民生，必然被唾棄，民進黨豈能例外。它之所以被討厭，正是因為重政治輕民生，在其刻意操弄之下，台灣社會愈來愈政治化，整天內鬥內耗，互撕互咬，導致經濟長期低迷，民生毫無改善。這些年民進黨加緊勾連外部反華勢力，倚美謀獨，將兩岸推向戰爭邊緣，更使台灣經濟前景蒙上厚厚陰影。

晶片代工等半導體產業是台灣經濟主要支柱，台積電更被視為「鎮台之寶」，但近年在華府的威逼利誘之下，台積電被迫落戶美國，大批科技人才即將跟隨「鎮台之寶」出走，台灣半導體產業隨時會被掏空。對此，民進黨當局敢對美國說不嗎？一旦晶片優勢不保，台灣經濟還靠甚麼支撐？正如有評論指出，民進黨把台灣最寶貴的企業和產業送給美國，換回的只是一堆昂貴的過時武器和一紙空洞的安全承諾。

這正是作為美國棋子的悲哀，只能任人擺布，根本身不由己。最不堪的是，民進黨倚美謀獨，結果甚麼都沒有得到，反而在九合一選舉中遭遇慘敗。所以說，水能載舟，亦能覆舟，過去利用政治獲利，現在操弄政治失敗，也許就是民進黨的宿命。當然，任何政客都不會甘心失敗，民進黨為了保住執政權，未來必定會挑起更多政治紛爭，台灣社會固然不得安寧，兩岸關係也將更加劍拔弩張。