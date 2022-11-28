移民潮愈演愈烈，筆者有很多親友也拿起BNO移民到英國去，大部分是賣樓套現、辭職移民，本身並非專業人士，子女仍在求學，長遠仍要工作，結果只能在老人院廚房做煮餐；有些則因為本身在跨國公司任職，能夠申請內部調遷，在英國繼續從事原有職業；小部分則是身無分文，到埗後住Airbnb，見步行步。

儘管他們移民前都顯示出絕不回港的決心，但亦有朋友私下同筆者坦言，可能住滿5年獲得居留權便回流香港，皆因香港始終較多發展機會。相信不少移英港人也有這種心態，只是他們不會輕易宣諸於口而已。實際上，九七前的移民潮也是一樣，當時很多港人最初表明決不回流，最終也是回流，連出名反共的已故作家倪匡，移民美國後亦回流香港，並在香港終老。

問題是，持BNO在英國住滿5年，是否必定獲得居留權？君不見，英國內政大臣柏斐文揚言，低技術移民和國際留學生人數太多，還帶同大量親屬到英國，部分人不一定工作或者只從事低技能工作，對英國經濟增長沒有貢獻。首相府也表示，正研究降低國際學生數量，會考慮所有方案以確保移民系統有效，強調現時的移民數量對英國住屋、衞生、教育等公共服務構成壓力，政府決心減少移民。

數字顯示，截至今年6月的12個月內，有7.6萬港人移入英國，絕非少數，但這一波移民潮跟九七前不同，當年辦移民的香港人非富則貴，有能力在當地置業，亦有一定資產。從一些移英黃人教路如何「黐業主電」以減少交電費，甚或到超市泊車偷電等等，已可見現時這批移英港人根本無錢。當台灣政府也遲遲不向居台港人批出居留權，英國會否做得更狠，你諗你了！