台灣剛完成「九合一」地方選舉，民進黨遭遇滑鐵盧，黨主席蔡英文旋即宣布辭職，她不諱言，這是該黨建黨以來，在地方選舉中最嚴重的一次失敗。本欄過去已多次強調，中國大陸要對付民進黨、對付蔡英文，最高明的策略，就是沒有策略，針對性的打壓措施，可免則免，你愈是不施壓，對方反倒會愈快崩壞。

筆者建議對付台獨勢力，應該用上「欲擒故縱」的方式，此舉既關乎天命，亦是針對民進黨的本質。如今是一個流行「打大佬」的年代，愈是權威力量、愈是既得利益者，愈容易招致民眾反感。因此在今日的民主社會，很多從政者一旦執政，反對的聲音就會四面襲來。你要想台灣人討厭民進黨不難，呵呵！只消讓他們安穩地掌政一段日子，待時間一到，社會上的「反作用力」自然會出現。

另外，蔡英文以至整個民進黨都不善於掌政，根本幹不出甚麼好事，時長日久，必然物腐蟲生。正因如此，中國大陸最好不去理睬他們，讓其缺點自動浮現；你一旦理睬，台獨勢力便可以藉機將視線轉移，拚命吹響反共號角，島內居民反而會忽視了民進黨的弊政。以今次「九合一」為例，北京隔岸觀戰，在明在暗都幾乎沒插手，而所得的選舉結果，反倒是中南海最樂見的。

今趟蔡英文也是犯傻，她自恃民望高企，竟然在地方選舉上橫加干預，一舉廢除了黨內的初選投票制。民進黨在哪處地方，派哪人出選，全由蔡英文一人說了算。此舉固然招來黨內不少人士忿忿不平，而小英又頭腦糊塗，全無知人之明，給她相中的大多都是庸才，是以一場選戰下來，民進黨「死傷枕藉」。至此，小英的黨主席之位，也就再也無法待下去。