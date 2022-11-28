香港中文大學日前舉行畢業禮，有人以示威方式搗亂，以粗言穢語挑釁現場保安，警方接報到場處理。一群大學小學雞又要威又要戴頭盔的示威，凸顯當今大學生是如何不濟。

有別於前年逾百人趁中大舉行畢業禮，在校內拉起黃絲黑暴橫額遊行，高叫港獨口號，其後多人涉非法集結被捕，有人同時涉嫌「煽動分裂國家」；去年，校內出現「還我學生自治」直幡、「哀我中大」標語；今年，搞事分子穿上黑色垃圾袋製成的畢業袍，標示出「合資格社畜」、「最後一屆SU選民」、「CUEX沙紙交易所」等字眼，刻意將訴求模糊射歪，又要騙讚呃Like，又怕觸犯港區國安法例，為搞事而搞事，真是醜人多八怪。

早在上述流氓鬧事發生前約一周，有議員在立法會批評有中大學生「粗口爛舌」、「博文約禮忘記晒」，又指「有德有才是教育目標，有才無德就是毒藥」。此說不完全正確，因為暴大學生佔領吐露港公路、火燒中大二號橋，已有多人被判暴動罪成，此等假借公義之名，行扑打文明、凌虐禮法道義之實的流氓，只是「扑文虐禮」的無才無德之徒而已。

黑暴期間，時任中大學生會會長對外間戲言中大是暴徒大學，他指若稱號是代表學生反抗強權，他會欣然接受並以此為榮。大學教育教出此等人辦，所見既可駭，所聞良可悲。議員說所有公營大學要受公眾監督，但有沒有人關注回歸初年，「香港要有六成適齡青年上大學」，盲目擴大大學學額，揠苗助長的做法，結果製造有量無質的大學生，令無數早已無心向學，本可人盡其才到「新亞桑拿」從事按腳的青年，變相被人監粗逼讀大學，勉強無幸福。納稅人長年累月對一班流氓供書教學，餵狗三天，狗記三年；養暴大人多年，得到甚麼？