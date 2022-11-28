早前有港隊參與的欖球國際賽事，接連出現播錯國歌、字幕標示錯誤國歌名稱、用錯區旗等事件，港協暨奧委會與港府研討後，就香港運動員參與國際賽事，處理播放國歌和升掛區旗發出指引。筆者作為立法會民政及文化體育事務委員會主席，認同指引清晰，容易遵守，有助比賽團隊知道如何處理同類事件，維護國歌、區旗的尊嚴。期望各體育總會加強執行和把關工作，確保國家和香港的形象受到應有的保護。

指引列明，當賽事期間遇上國歌或升掛區旗出錯，領隊須即時提醒隊員用雙手做出「T」字手勢示意錯誤，要求主辦機構暫停活動並馬上作出更正，若沒即時更正，需要離場，直至主辦方更正後才重新列隊參與。新指引讓體育總會和比賽團隊有規可依，遇事可迅速應對，減低一旦應對不力所帶來的壓力。不過最重要始終是避免播錯國歌等事件再次出現，因此成效如何，還須認真執行細節，例如新指引為所有體育總會提供工具包，裏面附有儲存正確的國歌錄音檔硬件和區旗，並規定領隊須在播放國歌前，須即場向主辦單位再次核對，並確認國歌名稱被正確標示，不可接受或使用現場觀眾給予的區旗等，目的都是協助比賽隊伍的工作人員做好把關工作，讓我們的運動員可以專心作賽，為港爭光。

港府於今次事件中的回應及處理手法，亦是快速果斷地維護國歌及國家的尊嚴，文體旅局和港協暨奧委會研討和發表指引，創新科技及工業局亦與網上搜索平台提出交涉，要求處理不實資訊。亞洲橄欖球總會會長早前專程來港解釋，並向特區政府和市民致歉，指會成立中央儲存庫儲存國歌，不再需要網上下載。亞洲橄欖球總會等國際體育組織，必須加強統籌能力，履行最基本及重要的職責。