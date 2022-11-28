管治香港靠《基本法》，人人都知，但管治大廈的物業管理靠《物業管理服務條例》就不是人人都知了。無他，因亂港派立法會拉布拖累，貽誤出世，才只有7歲，更兼正式實施發牌制度才僅兩年多些。不過，遲到好過無到，物業管理終於有王管了，小業主和租戶的合法合理權益終於有法定機構執法提供保障，不再成為投訴無門的孤兒了，筆者31年來的夙願也實現了，謹撰本文感謝攜手創辦物監局之主席謝偉銓議員。

該局開門服務後，其門如市，作為前副主席，喜見該局過去一年處理了378宗投訴，當中屬法例規定歸該局職權範圍內的有355宗，而與物管公司持牌人有關的有86宗，平均每日都有發市，可見物監局的服務與業主和租客的權益是密切息息相關。

物監局不止監管，更重教育，提升業界的專業質素和服務水平。過去一年便開辦了70個指明課程，為2,220位臨時物管持牌人提供進修增值學習，協助他們申領正式牌照。另一方面，為推動持續專業發展，更與認可專業團體舉辦了50個活動或課程，為全港的從業員和持牌人提供了優質的專業物管培訓。

物監局為細化監管到位，制訂了7個守則，涵括財務、防貪、公司結業、保障私隱、服務標準、規範和誠信要求等等，作為監管的標準和審核的準則，為全港業主和租戶明確規管的清單要求，也對服務提供者訂定明確的服務準則。

截至11月24日，物監局已發出近一萬個管理人牌照，當中66%為正式牌照、34%為臨時牌照，而公司牌已有400多間申請，逾半數獲批，物監局正開闢一條人口居住高度密集的物管安居專業服務正路。