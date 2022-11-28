疫情近3年，公立醫院長期人手不足及緊張，這情況市民都感受得到，尤其近年移民潮加速人才流失，醫護首當其衝，流失率急增，醫管局大喊「救命」。本報大早指必須引入外援，不可再拖，惟又係言者諄諄，聽者藐藐。

呢，本年度醫管局獲撥款約921億元，卻不斷增加高層職位，呢啲職位動輒年薪五、六百萬，之不過前線人手卻不斷流失，有議員指出，要負責厭惡性工作嘅前線人員，起薪點與文職人員相差無幾，均為1.2萬元，工作量極大但待遇不足。此外，醫管局對支援職系員工嘅薪金福利不足，更有上司叫醫護人員取消例假、年假，長遠而言，不利士氣及職業健康。講咗咁多，老朽其實只係想指出醫管局「肥上瘦下」嘅政策必須好好檢討。而當務之急，就係要加快引入外援，再拖下去，只會形成惡性循環，基層睇病，輪候專科，只會愈等愈久，想做一次眼科激光，等到視網膜脫落都未必等到！

嗱！講開醫護流失，英國仲大鑊！下月寒冬來臨，疑因加薪幅度追不上通脹；英國10月零售物價指數按年升14.2%，而護士多年來忍受低薪，迫使許多護士轉行。如今護士對低薪、人手不足、不受重視及病人得唔到照顧，已經忍無可忍！是以英國國民保健服務醫護威脅聖誕前罷工，而最大護士工會皇家護理學院幾日前宣布通過12月15日及20日罷工，為該學院創立106年來首次參與工業行動，係該國護士歷來最大型工潮，勢將加劇已捉襟見肘嘅醫療壓力！今年4至6月間，英格蘭護士空缺達破紀錄嘅4.7萬人，按年升兩成，去年2.5萬名護士撤銷註冊，無他嘅，就係因實質工資追唔上通脹，仲要累跌！所以話，目前咁嘅環境，「搶人才」談何容易，先想方設法留住人才喇！好高騖遠盞死快啲。