新冠肺炎疫情尚未過，經濟復原仍有待，但百物加風已刮起，小市民百上加斤。儘管背靠祖國和強勢港元，令香港的日用品價格仍僅緩升，通脹也屬溫和，但食品、交通、能源等民生項目正排隊加價，形成實在性的生活成本危機。政府既強調「民有所呼、我有所應」，就應聚焦於壓加風、穩民心的實項，並將其列為首要管治指標。

今次的高通脹和物價加風的源頭不在本港，而是多年來歐美超寬鬆貨幣政策和政策性「狂派錢」的後果，疊加俄烏戰爭及由此引發的經濟制裁和供應鏈受干擾，進而打亂了全球的能源糧食供應和市場價格機制，衝擊經濟「復常」和社會穩定。國際貨幣基金組織上月發表的《世界經濟展望》報告便以「暴風雨」形容當前的通脹和物價加風，指出世界經濟正在經歷着數十年以來最惡劣的高物價勢潮，而美元強勢進一步加重了各國的物價壓力，將環球經濟推進入「中高通脹時代」，引發了生活成本危機。

報告呼籲各國要持續推進強而有力的貨幣政策，還要積極制訂壓抑民生項目的加風和加強對弱勢群體的支援，並要減少財政赤字、確保中期財政健全性等，更應預早制訂應變措施，應對可能出現的經濟衰退、金融和房地產市場波動等危機。

在香港，疫情令本港經濟低迷，第三季GDP初值為負增長4.5%，是連續三個季度按年收縮，第四季亦勢將再錄負增長，整體經濟前景仍詭譎嚴峻。至於通脹方面，上月的基本通脹率按年升1.8%，若是單純的「冷數字」，情況非常理想，但香港在計算通脹時以食物和房屋開支為主，但這兩個因素因背靠祖國、樓市低迷和港元強勢而被部分抵銷，未能全面反映現實，低估了市民生活成本的負擔；特別是對疫下基層市民來說，失業減薪的威脅仍在，各項公共事業的加價已紛至沓來，預期通脹威脅已直接變成生活成本危機。

因此，第一，政府應與各項公共事業和民生服務機構協商和研究，預早掌握相關經營情況及收費調整的需要、空間和市民接受能力，運用政策和財政手段，有效壓抑及避免一窩蜂式加風；並應參考內地經驗，加大扶貧力度，推行針對性和綜合性的「精準扶貧」計劃，幫助基層市民脫貧抗通脹，穩定民心、強固民生。第二，要加強管理市場秩序，避免出現售價不加、分量減少的市場取巧、變相加價，形成「縮水式通貨膨脹」（Shrinkflation）。

第三，面對「半球化」的新滯脹時代、「東升西降」的新格局，傳統的市場結構和活力需要全面調整，政府與商界更需要加強合作，以全新的視角維度，共同制訂適應新形勢的發展策略，調整產業結構、促進區域融合、改善特區治理，融合國家的發展布局，整固供應鏈和市場競爭力，以便在全新的大國競爭中尋找新定位，發揮新貢獻。