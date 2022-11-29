世界視線：南進捨東北亞　韓版印太戰略

內地學者笪志剛指出南韓總統尹錫悅政府正從上任文在寅時期規劃東北亞和平合作轉而為強調印太戰略。

文在寅的東北規劃是把南韓與朝鮮半島連上中國、俄羅斯、蒙古，成立不同的區域合作發展圈。而以兩韓鐵路作為主幹，重心是把南北韓連接，在東北亞區域全面進行和平發展。這是繼承金大中的陽光政策而來，比金大中與盧武鉉的兩韓和解更進一步。可惜文在寅任內沒法推動，代表金大中改革派的政治力量也保不住文在寅卸下的總統權位。一如金大中、盧武鉉，在任時的新政策被繼任的保守派全面剷除。

文在寅當選代表南韓社會裏改革派接力不絕，且提出的發展思路更為廣大，若能落實，朝鮮半島與東北亞的政治經濟形勢會大改，不會像今天那樣出現朝鮮半島危機，以及中俄與日韓在美國擺弄下對立，使全區沒法借日韓中國的工業化再進一步發展，超越歐美。東北亞的範圍內，日韓中都表現出強勁的競爭力。三國合作的話，能量與聲勢大會超越西歐，加上俄羅斯和北韓以至蒙古，區域的潛力巨大。

可是，正因如此，美國便要抑壓區域內的合作與和平發展。駐兵南韓，不終結韓戰，以南韓制約北韓。以朝鮮半島的分裂敵對來牽制中國，防止俄羅斯東出太平洋西岸。也以韓戰威脅，駐軍日本，控制日本的軍政，操縱其經濟。金大中開始以至文在寅的東北亞和平發展計劃，便是顛覆美國整個地域布局，怎會不受美國的阻撓呢？

南韓的保守派實際是美國扶植、操控，表面上用政權更替實行民主，底下卻是傀儡，代表與美國緊密合作的大財閥利益。從軍政府到今天保守派政權的總統盡皆陷入政治貪腐的泥沼，也盡被社會公判入獄。無論怎樣抑制，代表人民利益的改革派每次反撲，借助選舉推翻保守派的政權。這方面涉及社會寡頭集團與民眾利益的衝突。從軍事專制中突破出來的南韓民主與民意還是不屈不撓，也提升了民族主義，對美國和美國扶助的日本自民黨政權有強烈敵意和對抗。

尹錫悅的印太戰略，不過是配合美國的印太戰略。一是解決不了與中國的關係；二是南韓不可能與日本合作；三是在RCEP的框架內，南韓難以單獨與東盟合作。結果會像台灣民進黨南進政策同樣失敗。

研究所所長 陳文鴻