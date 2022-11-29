正論：司法亂象乏轉機　添煩添憂無絕期

司法改革只聞樓梯響，亂象接踵而來。法治不彰，正義不顯，司法機關責無旁貸，制度漏洞多多，社會長年都有批評聲音，有關方面卻置若罔聞，太平盛世蒙混而過，到了出現動亂，便是真正考驗之時。壹傳媒黎智英涉及國安案，連場法律爭議便是照妖鏡，無所遁形，看清看楚問題出現在哪裏，港府自身無能力解決，即晚表示提請人大釋法，無異是求助中央撥亂反正。

黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物之案件，本來將於周四在高院開審。黎聘用英國御用大律師Tim Owen作代表律師抗辯，律政司及大律師公會反對，《港區國安法》源於內地刑法，出自大陸法系，Tim Owen在普通法系統有豐富經驗，南轅北轍，備受質疑他不可能對此議題有重大貢獻，然而高院原訟庭上月仍批准黎聘用，律政司一再反對都被駁回，惟有直接向終審法院申請上訴許可，終院再次拒絕律政司上訴許可，意味着司法機關容許一個外國律師介入中國境內的國安案，而且這人身份等同英國王室的法律顧問，輿論直指匪夷所思。

司法亂象層出不窮，今次本來可以避免，但問題又出現在律政司身上，最初的論點節節敗退，等到換律師向上訴庭申請許可往終院上訴時，才首次表示，讓外地律師參與國安法案件，違背國安法防止外部勢力干預香港事務的原則，更有外洩國家機密之危機，終院法官特別指出，儘管該論點有明顯重要性，但因之前未曾在下級法院討論，故駁回許可申請。律政司不但連輸數次堂費給黎智英，費用不菲，而且出師未捷，助長黎的氣燄。《港區國安法》立法是維護國家安全，杜絕內奸及外部勢力危害國安。由此可見，國安案攙合外人，必定招人非議。

律政司失機難辭其咎

律政司難辭其咎，在本地上訴途徑正式止步，難以阻止Tim Owen為黎打官司，又一次凸顯香港原有司法制度的不足，法律界指出，事情雖經過終院拍板，但尚未成定局，憲制上還有機制可以處理，其一是根據《港區國安法》第55條，在案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況、香港特區管轄權有困難的情況下，有關案件就能依法交由駐港國安公署審理，其二是按照《港區國安法》第65條，全國人大常委會對《港區國安法》擁有解釋權，這兩個機制都可以阻止今次外部勢力干預香港事務，港府選擇提請人大釋法，將會是就特區事務的第6次釋法。

過往香港經歷5次人大釋法，情況各有不同，無論在案件前後，甚至未成案，人大常委會都可以行使解釋權，政改風波便是例子。當中兩次釋法是行政長官提出，一次是由香港終審法院提出，還有兩次是由全國人大常委會主動釋法。每次釋法都引起國際關注，反對勢力說三道四，大做文章，冠以破壞香港司法獨立的污名。然而若非香港內部出現分歧，未能解決爭議課題，又何須勞動人大出手？若非人大一錘定音，撥亂反正，政改及宣誓等風波恐怕沒完沒了，豈會如此迅速平定？

《港區國安法》面世兩年多，在香港是比較新的法例，審結的個案不多，權威性案例匱乏，專家言人人殊，法律界也莫衷一是，既然社會對《港區國安法》立法原意有不同詮釋，人大釋法可以解決紛爭，而且是香港法律制度的一部分，各界不應過分政治化。要來的終於來，要做的始終都要做，而且要盡快做，以免夜長夢多，讓外部勢力繼續吹奏發酵，終至一發不可收拾。星星之火可以燎原，修訂一條《逃犯條例》引起始料未及的軒然大波，前車可鑑，絕對不可重蹈覆轍。

港人治港 有負所託

黎智英涉違國安案後日便開審，若果未在開審之前解決洋大狀問題，讓他參與案件，隨時會有重審之虞，浪費人力物力時間，更有洩露國家機密的可能性，所以港府在終院判決不到三句鐘，便開記者招待會，聲明近日收到中央政府發出信件，要求提交國家安全委員會的工作報告，特首會在向中央提交的報告中，提及黎智英的案件，並建議提請人大常委會釋法，釐清非本地執業資格的律師，能否處理國安案件，並指律政司將會申請黎案押後處理。港府提出的理由，是擔心海外律師受壓或違保密規定，正是律政司太遲向終院提出的論點，若果能及早提出，絕對有機會避免這次事件。

世界局勢因為俄烏戰事變得緊張，英美西方趁機挑釁，加上內地疫情最近有升溫趨勢，多處有群眾搞事，國家面臨內憂外患，中央要照顧14億人的福祉，特區這個小小的地方，卻一波接一波，久不久便爆發事端，妨害一國兩制，要中央出手解決，添煩添亂，港官實在愧對國家，特區由上至下，應該好好反省檢討，為何有負所託，高度自治，港人治港，竟然變成像重症病人不能自理，大小事靠人照料，貽笑大方，人必自侮而後人侮之，洋人乘虛而入，禍福無門，惟人自招，中央幫了這一次，下一次是否又要京官出手？

歸根究柢，司法制度一日沒有決心改革，亂象無可奈何都會存在，回歸25年，法治亂足25年，才會養壯壹傳媒黎智英這個禍胎。黎智英涉及的國安案，是《港區國安法》實施以來打最大的老虎，成為國際焦點，案件對特區影響深遠，別要打虎不成，淪為無牙老虎。由亂到治，由治及興，中央對特區新班子委以重任，寄望甚殷，慶父不死，魯難未已，特區一日不改革司法，亂象還是會繼續惡性循環。