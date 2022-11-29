功夫茶：垃圾徵費恐延期　招標安排太兒戲

有人嘅地方就會產生垃圾，隨住人口增加，垃圾亦愈嚟愈多！如今，香港嘅堆填區容量已亮起紅燈，可能喺未來數年就會飽和，減廢工作刻不容緩！之但係，作為減廢計劃「火車頭」嘅垃圾徵費計劃，足足拖延咗超過16年，喺舊年先獲立法會三讀通過，本來有望喺明年底實施；殊不知尋日又傳出有變數，皆因環保署就負責生產指定垃圾袋嘅承辦招標，又要重新招標！垃圾徵費明明研究咗咁多年，到臨門一腳又有問題，當局嘅準備工作，實在太兒戲啦！

是咁的！環保署尋日證實，早前就負責生產指定垃圾袋嘅承辦招標，雖然一共接獲26份標書，但係所有符合技術要求嘅標書，標價都高過預期；當局為咗更審慎運用公共資源，決定取消今次招標，並喺兩個月內重新招標。雖則當局強調，目標依然係最快明年落實垃圾徵費，又承諾新一次招標會降低要求門檻；之不過，有生產商狠狠摑咗當局一巴，直指當局一日未批出標書，都唔會有生產商租用廠房；即係話必須等到成個招標完成晒，中標嘅生產商先會開始準備廠房同設備，保守估計最快都要到2024年先可以投產！指定垃圾袋都未有，垃圾徵費又點樣喺明年底實施呢？

點解今次符合技術要求嘅標書，標價都會高於預期？當局未有正面解釋。不過，就有生產商忍唔住批評，話當局嘅要求太過「離地」。離地之處唔在於要求太高，而係當局要求多多，又唔肯拎出真金白銀，好似要生產商蝕住做咁話。舉例嚟講，9種容量不同嘅指定垃圾袋，每種都需要一部專用機器，咁廠房所需嘅空間同埋樓底高度要求就好高，香港好難搵到；偏偏當局唔肯提供廠房用地，又要承辦商將租金計入成本，成本自然被拉高；仲有，當局要求承辦商每年最少做6次測試，確保垃圾袋符合要求，之但係每做一次測試都要錢，咁標價點會唔高呢？

假如只有一兩間生產商嘅標書標價超出預期，都有可能係生產商貪得無厭，想賺多啲；之但係，當所有符合要求嘅標書標價不約而同都超出預期呢，足以反映當局嘅準備工作有甩漏，根本唔掌握市場實際狀況！究竟當局喺招標之前，或是招標過程當中，有冇同業界溝通過呢？就算唔同業界溝通，當局係咪應該做足功課，事前做好晒調查，計清計楚，先得出預算呢？唔係一句庫房乾塘，預算就可以不切實際㗎嘛！

最令人擔心嘅係，面對標價超出預期，當局嘅應對方法係喺重新招標嘅時候，降低要求門檻，而唔係為生產商提供廠房用地。要求門檻降得少，對壓低標價於事無補；之但係降得太多，會唔會令到指定垃圾袋嘅質量下降，變相將問題轉嫁畀使用者，即係廣大市民呢？當局今次真係要做足功課，畢竟垃圾徵費容不下一拖再拖啦！