娛圈單打：喜迎愛情結晶　甜笑收服男神

韓流金童玉女玄彬和孫藝珍的寶寶出世了！這對璧人今年3月底舉行世紀婚禮，婚後不久孫藝珍即傳來佗B喜訊，預產期本來在12月，惟小寶寶提早順利出生，為全球粉絲送上驚喜。

有口痕友謂，3月先至結婚，11月就生B，做乜咁鬼趕呀？定係一早有咗呀？喂，現在已經是21世紀了，奉子成婚沒有甚麼大不了，何況男神女神俱已40歲，生仔要趁早，否則拖兩拖錯過佳期，那便抱憾終生。

眾所周知，玄彬和孫藝珍合作大熱韓劇《愛的迫降》撻着，不過這只是官方講法，查實二人早在2018年合作電影《極智對決》已擦出火花。在電影花絮中，木訥寡言的玄彬每次見到孫藝珍總會被逗得眉開眼笑，人也活潑健談起來，翌年更被網民在美國洛杉磯直擊他們同逛超市，可見情根早種。

俊男美女，人人喜愛，然而玄彬作為「大韓民國四大公共財產」之一，過去的女友包括韓流天后宋慧喬，為何最後勝出卻是孫藝珍呢？這便要歸功於「對的時間遇上對的人」這句老話。二人邂逅在適婚年齡，事業成就相當，成家立室水到渠成。反觀玄彬同喬妹相遇在廿多歲的階段，還處於事業搏殺期，更不巧的是後來玄彬入伍，無疾而終可謂命中注定。

當然，講乜都係假，最重要還是情投意合。孫藝珍予人陽光開朗的感覺，笑起來，雙眸變成彎彎「腰果眼」，甜到世界都跟着融化。玄彬在通知傳媒的婚訊中，形容孫藝珍為「總是令我笑的她」。娶個開心果做老婆，每天如沐春風，識得揀，梗係知點揀！