產評：防疫疲勞礙經濟　年關難過何以繼

新冠肺炎疫情至今已近3年，綜觀全球主要經濟體，多地經濟已恢復常態，但中國仍在堅持嚴格「動態清零」防疫政策。其實，國際間不缺有效的防疫應對方法，且客觀上病毒已變種，治療的藥物亦已進步，即使是人口更密集的第三世界國家亦未見疫情再大爆發，作為全球第二大經濟體、醫療與城市化水平更高的中國，實宜急民之所急，盡快檢討防疫政策，讓民生經濟有序復常，否則年關當前，信心跌至低谷，窒礙投資與消費，只怕任官方如何「大水漫灌」，都是事倍功半、狂瀾難挽，各種經濟問題只會更難化解，負面影響更深更遠。

中國人民銀行上周宣布全面降準，釋放5,000億元人民幣長期資金，相信是為了應對年關前的資金流動性緊張季節。事實上，今年以來，當局確實做了不少措施為經濟補底。問題是，縱使底子更厚，3年以來無止境的嚴格防疫措施，實在令企業與居民吃不消，若與近年國際間主要經濟體的做法對比，更令人感到莫名其妙。

時值全球處於利率上升周期，加上俄烏戰爭遲遲未結束，能源危機不斷發酵，歐美經濟未來3至6個月將陷入衰退危機，到底中國經濟去向如何，頓成全球焦點。若中國能為檢討和放寬防疫政策給出明確的時間表，有助穩定企業和居民信心。問題是，至今這方面仍只聞樓梯響，眼前年關難過，更莫說要等到明年3月兩會後再議。

來年新春在1月份，理論上今年12月中旬就進入春運季節，往常民工都帶着年終薪金花紅回鄉團聚過年，此前後更是旅遊和消費的旺季。但若然維持嚴格防疫下去，年關也不知怎過，皆因防疫導致人流諸多不便，大受限制，這傳統旺季自然也難興旺起來。

平心而論，今年企業經營陷困，皆因除了防疫因素外，內房泡沫爆破也是關鍵，不少房企面臨財政危機，項目停頓。本來當局希望金融業能抽身於內房泡沫，以減低風險傳導，惟如今情況嚴峻，近月當局開始指導銀行針對房企「放水」，並全力推動「保交樓」，以穩市場信心。問題是，經濟一直差下去，願意買樓與投資的人只會愈來愈少，且銀行也不可能無止境幫房企「填氹」，將內房與內銀命運再次綑綁起來，是禍不是福。更何況觀乎十一、雙十一等消費旺季不旺，近日公布的工業生產數據亦繼續走下坡，情況令人擔憂。刻下「放水」充其量只能換取時間，研究盡快優化防疫，推動經濟有序復常，穩定人心，才是治本之策。

世界經濟受疫情、戰禍與大國博弈蹂躪，正朝向衰退，甚至滯脹的方向發展。環顧全球，亞洲尤其是中國，本來都是增長前景相對有把握的地區，故至今不少外資仍然押注中國市場，期待經濟早日重啟。當局也應該見到內外的期望，早日着手合理優化防疫政策，制訂明確的復常時間表。只有穩定的基礎不失，積極的財政政策與寬鬆的貨幣政策才能起到最大、最好的效用，讓中國、亞洲以至全球免於陷入大蕭條的境地。