台灣九合一選舉，國民黨大勝，或可解釋為台灣選民不願跟隨民進黨走台獨傾向的道路，也不滿民進黨政權的腐敗。但若以為這代表着台灣社會改變對大陸的態度，卻會是過度地誤解了。

今次選舉前國民黨的表現是由黨領導層在台灣，以至專門飛往美國，表達國民黨是長期親美，實際是爭取美國的認許，以此來爭奪民進黨的部分選票。國民黨自蔣介石以來的確是長期親美，但也當中美矛盾、美國堵截制裁北京、在台灣不停地衝擊北京的底線之時，國民黨這樣的逢迎討好美國，便別有用意。用意一是向美國示好，表示與民進黨同樣可為美國對華政策服務；用意二是全力擺脫蔣家的中華民國傳統，用蔣家第四代子孫來作這樣表白，更有力地終結中華民國在今天台灣的政治遺產。

國民黨是要改頭換面，與民進黨在相近的政治平台上競爭，爭奪選民支持。但更重要是爭取作為美國的爛頭蟀。它的選情勝利隱藏着這樣根本性的轉變。在選舉中，民進黨並未突出反中抗共的文宣，國民黨着重民生經濟，暴露不出它底下的變質，選民和台灣內外便不易察覺。

不過，2024年的大選便會是政治的決戰，經濟民生議題的重要性會減少。民進黨要爭勝，不可能沿用九合一選舉的方法。蔡英文的個人選戰價值大跌，民進黨需要激烈地回歸到政治議題。而在國民黨轉向的壓迫下，民進黨新的議題只能更激烈的反中抗共，這也可能配合美國2024年總統選舉的議題。今天到2024年，烏克蘭戰爭與通脹問題相信大致可平復，美國不用再要求中國的妥協，與中國脫鈎之勢也應有大的進展。美國便可借大選來全力攻擊中國，台灣大選亦會綁上同樣的戰車，借助美國控制的國際輿論來造勢。

假若形勢發展是這樣的，九合一選舉的民進黨敗戰，並不帶來台灣政治的安穩與兩岸關係改善，反而是暴風雨來臨前夕的暫時平靜。台灣的教育文化輿論和政府法律政策取向之爭應更為激烈，民進黨要布局去大陸化和把大陸妖魔化來準備2024年大選。國民黨的對應亦可能會在同樣的政治方向競爭，台灣政治將會離大陸愈行愈遠。

北京在中共二十大後的外交攻勢中，堅持一個中國，台灣問題屬中國內政是主要一條。但這能否抑制美國利用台灣問題施壓中國呢？