台灣選舉頻密，九合一選舉後不到兩年台灣就要舉行「地區領導人」和立法機構選舉，這是台灣的「頂層選舉」，決定台灣未來4年誰執政、決定發展方向。

當今形勢下，台灣未來最大的、最緊迫的問題，是「統獨」問題。過去數十年，「統獨」也是決定台灣命運的最大問題，但沒有那麼緊迫，台灣朝野和美國從自身利益考慮都以長時期的「維持台海現狀」行拖字訣，且認為對台美最有利，他們夢想拖字訣有機會拖出個「大陸自亂」的局面，那時搞「台獨」也就水到渠成。

現在，這個夢大概醒了，解放軍的軍機天天在頭上盤旋、解放軍的戰艦也時常在台灣海域軍演，大陸日益強大，時間愈久只會更加強大。在中華民族偉大復興、祖國必須統一的布局中，統一台灣的時間正以年計——個位數的年計，對此誰都心知肚明。

有這樣一個「時間概念」，2024年的台灣「大選」結果如何，大陸當然會極為關注和做好預案，無論是民進黨、國民黨誰勝，大陸都會加大實現統一的壓力，都有「和」、「武」兩手。民進黨會繼續頑抗是可以肯定的，國民黨則可能改變策略與大陸周旋，重新回到「九二共識」，謀求兩岸和平發展，軟性抵制祖國統一。

然而，這是行不通的，大格局、大形勢已經發生了巨大和深刻的變化，統一不能再這麼不明不白的拖下去，重拾「九二共識」固然是必須的，但不能像10年前那樣原地踏步，必須向前邁出大步、必須立刻展開兩岸以統一為目標的政治談判，不會只在經貿、文化這類事項上打轉轉，大陸會提出談判的具體時間和安排，會在談判桌上端出「一國兩制台灣版」方案，會聆聽台灣方面的要求和提出條件，協商達致雙方滿意的結果。

如果台灣拒絕談判或虛情假意的談判甚至破壞談判，大陸就會單方面宣布統一台灣方案，並在指定時間內堅決落實。