日前閉幕的東盟及中美等防長擴大會議，通過了一份強調團結合作的聯合宣言，其中提到每個國家都有權在不受外來干涉、顛覆或脅迫的情況下主導本國的生存，互不干涉內政，以和平方式解決爭端。很明顯，這些主張與中國一貫堅持的和平外交不謀而合，與美國咄咄逼人的霸道作風則格格不入。雖然聯合宣言沒有針對任何國家，但有些國家難免會對號入座。當今世界哪個國家最喜歡干涉、顛覆或脅迫別國，大家心照不宣。

這些年美國不斷拉攏東盟，企圖孤立和圍堵中國，這是眾所周知的事實。但東盟諸國一直堅持獨立自主的外交原則，不想在大國之間選邊站隊，更不想與鄰居兼最大貿易夥伴中國作對，所以不管美國如何挑撥離間，都只能枉作小人。中國與東盟的關係並沒有因為美國挑撥而疏遠，反而愈走愈近，畢竟維持地區的和平與安全，才是中國和東盟的共同利益。

早前美國副總統賀錦麗到訪菲律賓，更刻意前往鄰近南沙群島的巴拉望島，大談美菲合作，還要捍衞南海的國際規則和規範。一聽就知不懷好意，無非想唆擺菲律賓充當遏華打手，菲現任總統小馬可斯豈會重蹈前總統阿基諾三世的覆轍。更好笑的是，美國防長奧斯汀日前在一個國際安全論壇上誇誇其談，聲稱北京和莫斯科一樣，都在尋求一個「強權即公理」、用武力解決爭端的世界。這不正是賊喊捉賊嗎？說到強權即公理、用武力解決爭端，哪個國家能與美國相提並論？正如有歐洲議會議員曾指出，中國40年來從未轟炸過別人，而美國每天都在轟炸別國。老美最大特點就是厚顏無恥，最大本事就是顛倒黑白。

過去美國確實忽悠了不少人，美式民主被奉為普世價值。但隨着美國霸權愈來愈赤裸裸，許多國家逐漸看清其虛偽和自私的本質，再也不信那一套。尤其是東盟，除了個別國家依然緊抱美國大腿，大多數國家都有獨立自主的意識，不會輕易聽人唆擺。更何況，美國向來口惠實不至，既想拉攏東盟，又無法給予補償，一味以小恩小惠敷衍東盟，傻瓜才會上當。

近年美國在亞洲花了不少工夫，耍了不少手段，連拜登也親自披掛出征，還是無法達到預期目的。歸根究柢主要是因為美國居心不良，一個域外國家跑來亞洲興風作浪，有破壞無建設，當然不受歡迎。