台灣九合一選舉以民進黨大敗落幕，6都失掉4都，盡落國民黨囊中；21席縣市長亦僅拿下台南、高雄兩都，以及嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等3個縣；蔡英文不得不辭去黨主席一職，行政院長蘇貞昌則口頭請辭，但被蔡英文挽留，擺個姿態而已。台灣重新染藍，國民黨喜不自勝，但同樣戲碼每隔4年上演一次，所謂民主政制，說穿了只是兩黨互相傾軋，除了台灣人自我感覺良好，正常人早就看厭。

蔡英文之所以在2020年總統大選獲勝，全拜香港爆發黑暴所賜，藉着所謂「反送中」的偽命題大打「抗中保台」牌，在當時的亂局下，原本行情看漲的國民黨候選人韓國瑜黯然敗陣。兩年過去，今次地方選舉，又見民進黨舉起「抗中保台」大旗危言聳聽，但台灣人總算學精了，不再賣帳。事實上，在民進黨治下，台灣經濟在疫情下疲不能興，年輕人工資無法提升，樓價物價飛漲，民生維艱。蔡英文不去改善內政，卻一天到晚倚美謀獨，佩洛西竄訪台灣更直接讓解放軍打破了「海峽中線」，巡邏和繞島飛行常態化，將台灣置於更危險的境況中。

民進黨鐵了心要讓兩岸關係惡化，更打起延長兵役的主意，由現在的4個月延長為一年。今時今日的年輕人大都是鍵盤戰士，個個身嬌肉貴，誰會願意為民進黨賣命？此舉不僅不得年輕人心，就連父母輩也開罪。不巧的是，今次九合一選舉的時間點，正在G20和APEC峰會之後，全世界都見到國家主席習近平是何等威風，美德法澳日等十多國排住隊求見，中國大陸的重要性和影響力，豈是小小台灣能及。在中國大陸國力日隆的情況下，究竟還有多少台灣人會同民進黨那班政客一樣想法，非要同中國大陸硬碰不可？