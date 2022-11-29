台灣民進黨內幾乎全是政棍，在做實事的黨員，大抵就只有負責撰寫敗選文章的人。2012年，蔡英文競選總統失敗，在感謝選民的講詞中留下金句，她說：「你可以哭泣，但不要洩氣」。2018年，民進黨在「九合一」的地方選舉中大敗，蔡英文承擔責任，辭去黨主席職務，她在臉書中寫到：「我也要恭喜中國國民黨，民進黨贏是民主，國民黨贏也是民主……」這是多體面而動人的語言。

今年的「九合一」選戰，民進黨再度遭逢敗績，蔡英文又一次辭任黨主席，她在聲明中說，民進黨不是從來沒有失敗過，「我們沒有時間難過，跌倒再爬起來，抬起頭，眼睛看未來」。筆者是天天與文字為伍的人，讀到民進黨的敗選聲明，每每都會為之喝采。可惜，民進黨最出色的人才，只用於堆砌詞章之上，文如其黨，華而不實，良可嘆也！

今次台北市的市長選舉，民進黨的陳時中以大比數輸給國民黨的蔣萬安，這個結果是咎由自取。陳時中恰恰就是一個不幹實事的人，台灣社會富裕，卻幾乎成為所有發達地區之中，最遲引入新冠疫苗的一處，他當時身為防疫總指揮，這失職之責不由他去負，試問還可以由誰去負？

台灣自詡為防疫模範生，陳時中也很享受「防疫之神」的美譽，但是路遙知馬力，當地政府善於處理疫情的謊言，已被漸次揭穿。寶島人口不算多，但如今每日因染疫而死的人數，卻高踞在世界頭10位之列。陳時中乃是徹頭徹尾的庸才，然而他敗選的責任，也不該全由自己一人去扛，因為堅持讓他出選的，正是更庸碌的蔡英文。

民進黨內差不多盡是這般貨色，該黨如果還有人才的話，恐怕都全被擠到幕後去寫文稿了。