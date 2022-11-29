既然「呢個世界上，有精仔、有懵仔、有叻仔、散仔、賭仔，仲有戇居仔」，那便不難明白加拿大何以被稱為「美國第51州」了。

加拿大外長喬美蘭連同多位內閣官員，日前在溫哥華公布長達26頁的《印太戰略》，形容中國是一個日益具有破壞性的全球力量，「中國正尋求將國際秩序塑造成一個日益偏離我們的利益和價值觀，並更為寬鬆的環境」，文件更此地無銀的說：「我們的方法是根據當前中國的現實和清晰的評估而形成的。在存在深刻分歧的領域，我們將挑戰中國」，看來小白臉總理早前被省到一面屁，有人意識到得為自己的蚍蜉撼樹「創造條件」，於是創造了這樣的一份文件。

加拿大當局指北京的外國干預和對其他國家存在愈來愈多的脅迫性待遇，偏偏對於加國應美國要求，無理拘捕孟晚舟，當中的「外國干預」、美加沆瀣一氣「對其他國家存在愈來愈多的脅迫性待遇」，竟然選擇性失憶，是被人打了懵仔針，還是有人戇居得樂當山姆大叔的散仔，遂不惜睜眼說瞎話？

正當德、澳、日、韓等也紛尋求與中國維持良好關係，以求自身對中國貿易的渠道保持門常開，加拿大執意要與眾不同，的確很有性格，其目標觀眾——美國會一邊與中國言談甚歡，一邊稱讚楓葉國「Good boy」的。

有人以「修昔底德陷阱」來形容中美之間的大國博弈，指當新興強國威脅到現有強國的國際霸主地位時，導致的一種明顯戰爭傾向。古希臘哲學家修昔底德曾經寫道：「強者做自己想做的事，弱者聽任命運擺布」，或許在加拿大眼中，只有其拳頭在近的強鄰美國才是強者，所以山姆大叔可以要加拿大做美國想做的事，楓葉國只能聽任自己「離美國太近」的命運所擺布。