今年係中日雙方共同紀念邦交正常化50周年。早前國家主席習近平喺泰國曼谷出席APEC峰會，期間與十多個外國元首會晤，當中便包括日相岸田文雄。習近平指出，中方願同日方一道，從戰略高度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求嘅中日關係。

岸田文雄也表示，日中作為近鄰，需要也應該和平共處；仲話日本嘅發展繁榮離不開中國，兩國對全球和平繁榮負有重要責任。在台灣問題，日方喺日中聯合聲明中做出嘅承諾冇絲毫變化。

岸田都真係說的比唱的好聽。事實係岸田喺中國問題上，面對國內右翼分子，不得不展現對華強硬，有學者亦指出喺台海問題上，「台灣有事就是日本有事」嘅安全意識不可動搖，「岸習會」實質效益有限。對岸田文雄此等政客，「大量嘅欺騙乃是一種本質」，這是英國早期一位評論家針對政客所說的，用諸歷代日相可謂十分貼切。

對於岸田文雄，聽其言，自不免要「觀其行」，佢同安倍晉三一樣，都係極力討好美國。安倍討好前美國總統特朗普鬧出唔少笑話，如被特朗普大力「握手」致臉容扭曲仲要賠笑一幕便十分經典。岸田討好美國亦不遺餘力，今個月上旬，日本海上自衞隊舉行國際觀艦式，岸田罕見登上美航母列根號，強調日美維護地區安全秩序嘅決心；11月中，日本海上自衞隊和美國海軍第七艦隊喺西太平洋展開高強度嘅「利劍聯合軍演」；日相「情傾」老美不言而喻。嗱！日媒幾日前稱，日本公明黨黨魁山口那津男計劃明年一月到訪中國，主要推動改善中日關係因釣魚島主權爭議等問題而惡化云云。佢曾兩度訪華，皆未獲中國領導人接見。不誠無物，索性拒絕佢算數，講多句都嫌嘥時間和口水！