國際足協世界盃進行得如火如荼，小組賽階段已爆出眾多冷門賽果，其中沙特阿拉伯反勝阿根廷、日本反勝德國，更是震驚體壇，被媒體視為「亞洲勢力崛起」的象徵！畢竟阿根廷和德國均是傳統足球強國，前者曾兩奪世盃，又是應屆美洲盃冠軍，有球王美斯在陣，陣容粒粒皆星；至於德國更曾四奪世盃，奪冠次數與意大利並列第二多。更重要的是，無論是沙特抑或日本，都是在落後下急起直追，與強隊踢得有來有往，贏得極具說服力！

與之相比，雖然中國國家足球隊未能殺入今屆世界盃決賽周，但近日同樣出現一則震驚足球界的消息，不過是一則負面消息！中國足球名宿兼前國足主教練李鐵，因涉嫌嚴重違法，正被中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委監察調查，成為首名受查的前國足主教練。官方尚未公布詳細案情，但坊間普遍相信，李鐵受查與足球賽果造假有關！但見鄰國足球實力日漸強大，國足依然庸庸碌碌，作為資深球迷，又如何不擔憂？

在體育發展上，中國向來不落後於他國，甚至稱得上是體育強國，畢竟在近屆奧運會獎牌榜上，中國一直名列前茅！即便是向來被視為亞洲人弱項的田徑項目，中國近年來也開始打破歐美非的壟斷局面，屢有獎牌進帳，惟男子足球一沉不起！相信老一輩球迷必定記得，國足也曾有一段光輝時間，受惠於日本及南韓聯手主辦世界盃，國足2002年曾闖入決賽周，縱然最終顆粒無收、黯然出局，也是一時佳話！惟此後再無寸進，即使更換名帥執教，也未見起色！

或許是當年光景讓人緬懷，2020年1月，作為帶領國足闖入世盃決賽周功臣之一的李鐵，獲任命為國足主教練時，不少球迷皆希望李鐵能再創奇迹。可惜的是，懂踢波也不一定能教波，短短兩年時光，李鐵便因戰績不佳而辭職。如今，李鐵深陷貪腐醜聞，隨時由名宿淪為階下囚，更是教球迷失望至極。畢竟連作為國足「黃金一代」的李鐵也選擇斂財，上樑不正下樑歪，新生代足球員又如何感受足球魅力，中國足球又如何向前發展？

要發展體育，除了需要資源，更重要取決於運動員的心態！在體壇上，即使資源貧乏仍能取得佳績的運動員多不勝數，別的運動不說，單是足球，兩代著名球王比利及馬納當拿均是出身於貧困家庭，依然憑藉一顆熾熱的心，在世界舞台上發光發亮。如今中國資源豐富，政府也大力支援體育發展，何以足球教練與球員在優良的環境下，不趁機追求進步、追求勝利、追逐獎盃，反而自甘墮落呢？難道精神上富足不比物質富足重要嗎？

反過來看，李鐵受查也絕非單純的壞消息！繼「足球打黑」之後，球壇再掀起一次反腐風暴，正是對足球界來一次刮骨療毒！惟有讓足球擺脫金錢，讓球員變得純粹，國足才有發光發亮的希望！