這幾天內地出現反防疫措施的示威抗議，甚至出現口號攻擊政府，起因都是未經證實的事件，但經過社會媒體傳播，加鹽加醋，肆意誇張，煽動不明所以卻對社會懷有不滿的各類群眾。在示威的場所，據說都有來自境外的外國記者，所謂宗教組織的信徒與人員，不少是說着香港口音的普通話，而且不是在一個城市單獨發生，而是多個城市同時示威，它們之間似有聯繫與協調。

假若比較這些示威的突發與演變過程，當可發覺與世界其他地方，美國與西方批評攻擊的國家裏近年發生的暴動，無論從組織發起過程和示威暴動的演變，都是如出一轍，一個模式。香港黑暴經歷的也是這樣，方法形式、口號宣傳大同小異，同樣是外人、外國勢力介入，帶領引導本地的群眾起哄作亂。目的似乎也是一樣，希望引發政府干預，形成衝突，製造死傷，從而把星星之火，變成燎原大火，最後是推翻政權。這便是美國過去二、三十年在它要對付的國家推行的顏色革命，其中有失敗，有成功，有一地反覆有多次顏色革命。這麼多年以來，都是美國政府出錢出力，用NGO等各種方法，收買本地和從美國或其他地方輸出顛覆的專案人員，把民間個別事件擴大為針對政權、仇視政府的政治暴動。

二、三十年來數以十計的顏色革命，已經把美國聯同西方這樣的顛覆行動暴露得一清二楚，但國際媒體、輿論也還是把謊言一次又一次的重複，希望騙到無知的群眾。最近的例子是伊朗的全國暴動，俄羅斯也有，但被政府輕易鎮壓。香港則幾乎失控讓美國成功，幸好依靠中央政府的干預將之平復。

今次內地大城市的示威，還未演變成暴動，這是政府克制，但不能重複香港林鄭政府的錯誤，由縱容導致失控。內地要做的很簡單，就是把外來的記者、所謂宗教組織的信徒揪出來，或以法例審訊，或公開驅逐出境。在香港也要堵截他們的出路，防範他們到香港再次作亂（香港已經有人響應了）。中國不用顧忌國際形象，因為無論怎樣做，美國西方輿論都會攻擊中國，美國西方媒體讚賞的是傷害中國的行為、個別國人賣國求榮的活動。

中國還是在美國混合戰攻擊底下，不能因美國幾句善言便去掉警惕之心。香港顏色革命能造成這麼大損害，是因政府軟弱和僥倖投機，中央政府不會這樣愚蠢。