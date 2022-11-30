天下之事，不難於立法，而難於法之必行。凡是涉及國家安全的案件，對任何國家或地區而言都屬於大案重案，絕對不容許外人插手，香港也不可能例外。所以，特區政府就黎智英獲准聘請英國大狀一案提請人大釋法，完全可以理解。既然香港司法不能釐清疑點，中央就有義務出來澄清；既然《港區國安法》受到挑戰，中央就有責任撥亂反正。

作為亂港黑手，黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，自知罪孽深重，刻意聘請英國大狀，一來垂死掙扎，二來企圖將此案鬧到國際。奇就奇在司法機構竟配合他上演這場政治鬧劇，批准一名英國大狀介入此案，擺明挑戰國安法權威。律政司鍥而不捨上訴，也無法阻止，以致一敗再敗三敗，港府無計可施，只好提請人大釋法。

眾所周知，中央之所以制訂《港區國安法》，正是因為黎智英團夥配合美英外部勢力禍亂香港，香港司法沒有好好把關，反而開門揖盜，變相邀請外部勢力插手國家安全事務，寧非咄咄怪事？律政司指國安法是根據中國法律系統，即大陸法草擬，而海外大律師的知識和經驗純粹基於普通法，因此他們對國安法貢獻定必有限，亦違背國安法防止外部勢力干預香港事務的原則，更有外洩國家機密之虞。這個論點並不深奧，為何司法機構不明白？或是故意裝糊塗？

最好笑的是，終審法院認為律政司提出的新論點有明顯重要性，但因之前未曾在下級法院討論，做法有違原則，不符常規法律程序，故駁回上訴申請。原來在司法機構眼中，所謂的常規法律程序比國家安全更加重要，問你服未？美國未經任何審訊，便將大批嫌疑犯拘禁在關塔那摩監獄，施加酷刑，百般虐待，豈非更不符合常規法律程序？

妖孽為禍，司法添亂，正是香港的現實。實際上，以黎智英團夥犯下的罪孽，在任何國家或地區都是不可饒恕的，他企圖藉外部勢力向港府和中央施壓以求獲得輕判甚至放生，無異於癡人說夢。須知人大不僅擁有《港區國安法》解釋權，該法例更明確規定，在案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況、香港特區管轄權有困難的情況下，有關案件可交由駐港國安公署審理。也就是說，即使司法有意放生，國法也不容，有人注定要在牢裏終老。