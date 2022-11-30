律政司反對黎智英聘請英國御用大律師為其國安案件抗辯，向終院提出終極上訴許可失敗而回，無計可施，只能由特首提請人大釋法，律政司亦已致函原訟庭申請押後審訊。案件原定下月1日開審，有可能延至明年初。

市民不是法律界人士，但市民有的是常識和雪亮眼睛。《港區國安法》由全國人大通過，以全國性法律形式納入《基本法》附件三在香港實施。國安案件可以不設陪審團、由指定法官審理，並可在必要時送交內地審理，已可見同本港法律框架下的一般刑事法不同。既然是國家級法律，事關中國國家安全，黎智英涉及的控罪又包括勾結英美等外國勢力危害國安，橫睇掂睇、左睇右睇，都不可能交由一個外籍大律師、尤其是英國大律師插手，這不僅有利益衝突之嫌，而且是將香港司法凌駕國家憲法之上。

如此明擺着的道理，香港法官就是刻意視而不見。他們眼中只有前宗主國留下的法律，不屑也不想承認國家憲法地位，一味將「司法獨立」放到無限大。問題是，「一國兩制」是中央授權的，沒有國家哪有特區，本港法官鐵了心忽視這一點，司法獨立變質成司法獨大就是必然結果。

倘今次落實人大釋法，便是本港第6次釋法，若換了是從前，一班藍血貴族、大狀黨勢必跳出來危言聳聽，說甚麼釋法損害法治和司法獨立，隨時又是一波亂象。這班嘍囉現在當然不敢造次，但香港之所以再次釋法，顯然是拜一班冥頑不靈的法官所賜。當然，有漏洞就要修補，十分正常，但這宗國安大案究竟要審到何時、黎智英是否真的難逃法網，實在充滿變數。當行政、立法都一一被中央收服，只有司法仍在頑抗，亂象何時了，已成了正常市民的大哉問！