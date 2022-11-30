11月28日，本地因染上新冠病毒而離世的人，達到26個，人數創近月新高，情況不可謂不嚴重，但是話雖如此，香港也很難再走回頭路，不少防疫措施已經取消，便得繼續取消，只能讓社會逐漸適應，學習與病毒共存。相對之下，中國內地自從爆疫以來，一直防控良好，因染疫而死的人不多。然而在未來的日子，應該就這樣長期穩守下去，抑或該考慮加速解除禁令，使社會漸次回復正常？這問題一直惹來爭議，或許就連中央的決策者，目前也是在兩難之間。

中國內地人口約為香港的198倍，如果香港目前一天的新冠病歿者達26人，按比例計算，就等於內地約5,100人。由2019年至今，據內地官方公布，因染上新冠病毒而死的人約有5,200人。這也就是說，假如中央明天就宣布大幅度解除防疫措施，像香港般「躺平」，而內地疫歿者的比率，又跟香港一樣的話，那麼每日便得賠上5,100條人命，一天的死亡人數，已等於近3年的總和！

況且內地有三方面的情況跟香港不同：一、香港疫情在今年的2至4月，已出現過大規模爆發，期間的死者超過9,000人，社會上不少老弱者，在那一波疫情中已經離世，而內地至今尚未出現全國性的爆疫潮，一旦「殺到嚟」，後果如何，實在難以預料。二、因為香港曾經全面爆疫，大部分市民除已接種疫苗作防護外，可能也產生了自然抗體。三、香港的醫療畢竟有百年基業，肯定比內地不少城市先進。

綜合上述三種因素，內地一旦放棄「清零」政策，每天的新冠病歿者恐怕不會止於5,100人，嚴重起來，達到上萬甚至數萬人也不稀奇。因此，內地的防疫措施是放還是不放，要放該如何去放，委實煞費思量。