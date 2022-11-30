英國首相辛偉誠日前發表任內首個重大外交政策演說，提出深化印太地區的夥伴關係，並為加劇與俄羅斯、中國及伊朗的競爭做準備，又指中英黃金時代結束，以貿易促使中國社會和政治改革的天真想法已徹底失敗。被外國網友指與「薯蛋頭先生」撞樣的辛偉誠，就連性格也一樣頭腦發熱。

所謂藉貿易促使別國進行社會和政治改革，不難看出是翻叮自美國人認為透過經濟開放，促成中國民主化那種套路。先不說這種想法反映出美英自以為是給零用錢予孩童的家長，心態高高在上，錯得交關。再說，《人民日報》今年3月刊登中國駐英大使鄭澤光文章，指出中國已連續7個季度成為英國最大貨物進口來源國。俄烏戰爭導致歐洲能源供應緊張，中國電熱氈在歐洲掀起了搶購潮，英媒甚至有專文介紹選購心得，英國人享受着中國貨的廉價，彼此只是簡單的供求關係，憑甚麼擺出一副教師爺的嘴臉進行道德說教？

就在辛偉誠發表學生反過來教補習天王應怎麼教書的偉論後，正受中國制裁的保守黨前黨魁施志安撲出來獻醜，形容辛偉誠沒把中國定性為威脅相當於1930年代英國採取的綏靖主義。保守黨人水平之低落，相信邱吉爾在天之靈也會眼冤。

邱吉爾說過：「世界政府必須為富足的國家所管理，因為它們想要的東西都已經不虞匱乏了。」歐洲倚賴中國製電熱氈過冬；美國消費者無法與中國產品割裂，成為貿易戰中真正荷包大出血的替死鬼；月前更有報道指中國自2000年起，共向海外提供了8,431億美元的貸款，哪國富足，哪國不虞匱乏，答案一目了然。無論薯蛋頭先生，還是自以為萬獸之王「獅子安」，實為鼠目寸光的「老鼠安」，為免貽笑大方，都應好好研讀邱吉爾。