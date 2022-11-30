明年元旦起兩電將大幅加電費，加幅驚人。兩電加價一向具指標作用，連帶幾間巴士公司、的士等都申請加價一至兩成。最新消息，連鎖快餐店也說因經濟成本上升，每項食品加價一元。

經歷近3年疫情，香港才開始踏上復常之路，防疫措施稍為放寬，雖然失業率也下調到3.8%，但是仍然有大批市民在過去一段時間收入減少或凍薪，薪酬升幅沒有追上通脹。不說不知，按統計處資料顯示，10月份基本通脹按年升幅雖稍為回落至1.7%，但9月份通脹升幅已有4.4%。小數怕長計，我們的電力、燃氣及水價格，按年已上升13.4%，基本食品或外出用膳與外賣，也按年升了3.3%至3.5%。

踏入2023年，市民將切身感受通脹及加價壓力，特別是兩電大幅加價，將帶動連鎖反應，食肆等或會把加幅轉嫁給市民。其實市民在這一年接到的電費單，都會發現燃料費的加價非常驚人，燃料費已佔總電費三分之一。再者，中電與港燈按其5年發展計劃，明年將分別為100億及50多億元開支入帳。為此，筆者認為未來電費加幅將會更嚇人。為紓緩市民的壓力，政府應有所作為及做到「真把關」。

目前兩電管制協議，到2033年才到期，在每年准許利潤8%之下，當局應與兩電協商其他穩定電費方案，例如改變固有燃料費實報實銷做法，要求電力公司承擔部分燃料成本；推出彈性電費計劃，於非繁忙時間用電，市民可享受減電費優惠等；直接要求兩電把坐享利潤保證與承擔社會責任掛鈎。另外，政府應延長電費補貼計劃。而同一時間，當局須認真研究與內地電網合作，或於協議期內透過兩電購買更多內地能源，以穩定香港的電價。