「上有好者，下必有甚焉」、「上樑不正下樑歪」，都指出領導人、當權者、上位者以身作則的垂範作用至關重要，正所謂「其身不正，何以正人」。

公務員事務局局長楊何蓓茵日前表示，明年初將就更新版《公務員守則》諮詢職方意見。她透露，新版守則會凸顯一些過往沒有寫出的原則，包括公務員要尊重憲制秩序，有責任維護國家安全，亦要有團隊精神，並將不再用所謂「政治中立」的錯誤立場字眼表述。引用她形象的話去形容，是「擺正」概念，公務員不可被個人政治取向、政治信念或政治聯繫影響工作，必須全心全意幫助政府做事；公務員不擺正立場站位，香港怎擺正？

一句「擺正」既通俗又形象，更深刻地概括了香港回歸後人心未回歸的真正核心原因。政府最龐大聘用的公務員隊伍沒擺正位置，被「政治中立」徹底洗腦，令香港不設防，讓反中亂港勢力如入無人之境，鑽國家安全之空子。試問，若十多萬公務員在《基本法》下都擺正的話，「非法佔中」可搞79天嗎？黑色暴亂可肆虐一年多嗎？人大常委會還需要為香港緊急立《港區國安法》嗎？

公務員就是缺了「忠誠」的鈣，沒尊重憲制秩序，沒明確作為公務員自身便有責任維護國家安全。為甚麼李家超競選特首得到市民和選委的普遍支持？就是他公開表示必須忠誠效忠。而25年來的公務員精神狀態和服務市民的表現，多是打工心態。公務員事務局前局長王永平推「政治中立」，洗盡公務員應有的服務初心和立場，污染服務的熱誠和士氣，從而加速公務員的分化和變質；更有人身在漢營心在曹，利用職務之便和手中權力反中亂港，蓄意背叛政府。擺正是應該和可以做到的。