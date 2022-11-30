壹傳媒黎智英涉及串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全、違反《港區國安法》嘅案件，可謂一波三折，律政司三度碰壁，事件反映律政司事前思慮不周，要是事前準備充足，何需咁快驚動中央要特區政府提交報告？

大家都睇到，今趟律政司終極敗訴後，政府隨即介入事件。政府做事，予人感覺係可拖則拖、唔到死人冧樓都唔會主動做嘢。呢，前朝律政司司長至叻反白眼，檢控無能諸多甩轆，以致被嘲回歸咁多年司法積弱成廢，政府跛腳，司法斷手，令人慘不忍睹！老朽曾引古人說話，指其「積寬成柔，積柔成怯，積怯成畏，積畏成廢」！阿爺嘅「一國兩制」，原本都係容許特區政府高度自治，可惜港產官僚就係唔爭氣，接二連三出事，阿爺唔出手，唔通眼白白睇住特區政府繼續沉淪下去咩？

呢嗱！國安重犯黎智英單嘢，斷估中央冇可能唔重視，律政司事前準備又係烏啄啄，終院法官於日前判決指出，律政司喺終院申請時所提出嘅論點，並未喺高院及上訴庭審視，譬如海外大律師為何會與國安法立法原意背道而馳？呢啲議題應該喺下級法院妥善提出，並多加探討，而非喺申請終院上訴許可時才提出，並從根本地改變論點。呢啲論點有明顯重要性，普通市民都知，而不應聘用冇本地全面執業資格嘅海外律師處理國安案件，亦符合政治正確，阿哥，若然律政司事前準備充足周詳，何須等到敗訴先至倒瀉籮蟹、手忙腳亂？

特首日前喺政總見記者時都話，「將按中央要求就《港區國安法》提交報告」，並會向人大常委會建議提請盡快就黎智英獲准聘用洋大狀一案釋法。看到嗎？「將按中央要求」，特區政府能不反應迅速、一改唔嗲唔吊嘅陋習嗎？