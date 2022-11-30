不少人留意到，街上電動車的數目多了。不錯，由於純電動車不會排出廢氣，行駛時不會造成二氧化碳排放，大大減少了空氣污染，為改善空氣質素作出貢獻。在大概一年多的時間裏，一輛行駛的電動車就可以減少150萬克的二氧化碳排放，數量相當於從香港到杭州4次來回程的飛機航班。

要點一：新能源大巴運往澳門。最近，港珠澳大橋邊檢站目睹了超過400輛國產新能源大巴運往澳門的壯觀場面。這一批新能源大巴通過港珠澳大橋邊檢站開通的「綠色通道」完成出境手續，成為澳門公共汽車股份有限公司和澳門新福利公共汽車有限公司這兩家公司車隊的一分子，替換澳門現在使用的燃油公共巴士。事實上，國產新能源車在海外受歡迎的程度日益增加，單單在廣州港南沙港區，自去年以來就已經開通了6條外貿滾裝航線，覆蓋歐洲、南美、東南亞、中北美和中東地區，在出口的車輛裏面，新能源汽車品牌便超過30個。

要點二：中國是主要電動車生產商。2020年，中國電動車總銷量首次超過130萬輛，內地新能源車企業有138家，推出的各類型純電動車或插電式混合動力車多達148種。除了包括比亞迪、江淮汽車、康迪和奇瑞等原車生產廠家的業務不斷壯大之外，理想、威馬、小鵬、蔚來等新生產商近來也展示了強勁的爆發力，不少這些品牌在本港的股票市場上大受投資者歡迎，可以反映他們業務方面的優異表現。

國家的新能源電動車市場逐漸從政策驅動走向市場主導，內地電動車生產商目前注重的，是如何加快在未來電動車網聯化、智慧化、數碼共用化和電動化方面的升級換代，這包括在電池、半導體、人工智能、數碼化等技術層面的創新。國際能源機構預測，到2030年，全球電動車的銷量會達到2,500萬輛，以目前的趨勢來看，相信到時中國必定是當中一個主要的電動車供應方。

要點三：國家展現出的大國風範。中央政府非常注重保護環境，國家領導人的二十大報告在這方面作出了明確的定調，把尊重自然、順應自然、保護自然看作是全面建設社會主義現代化國家的內在要求，以「人與自然和諧共生的高度謀劃發展」作為政策方針，堅持統籌產業結構調整、污染治理、生態保護和應對氣候變化，並會跟國際各方共同推進減碳、擴綠、節約和綠色低碳發展。

筆者認為，除了氣候變化，相信已沒有讓世人更關注的全球問題了。到了11月尾，街上很多人仍是單衣一件，大家都已感受到氣候變化的影響，而更可怕的是，這些影響只會日益加劇，受影響的範圍從野生動物、生態系統、農業到人類健康都包括。保護環境是個全球性的問題，世界各地都已感受到影響，需要全球性的解決方案，眾多大國更必須「身先士卒」，作為表率。