功夫茶：特區又要釋法　多謝法官大人

律政司有幾叻？唔係事必要你講，唔講都冇乜所謂，亦不過啞仔食湯丸，市民心裏有數喇！嗱，一個盛世，完人愈多，運勢愈強，此乃歷史定律。依家香港回歸逾25年，阿爺都寄望「一國兩制」行穩致遠，有朝一日，「南北驅馳報主情，江花邊草笑平生」！可惜「報主情」就冇，反而久不久就整鑊甘嘅，「港人治港，高度自治」變成有乜依郁，求阿爺畀碌竹！唉！好心爭吓氣，司法亂象，積弱殘廢，次次烏啄啄、任人將！

各位，行政長官尋日喺開行會前見傳媒，話日前已向中央政府提交報告就黎案提請人大釋法，留意到有3個代表中央機構支持做法；律政司會申請押後黎智英案件，相信中央會對事情重視並盡快處理。律政司仿似盲眼雷公，亂劈！阿爺仲唔出手，唔通眼見香港有咗國安大法依然沉淪落去咩？阿爺梗係要確保《港區國安法》得到完整準確、不折不扣嘅貫徹實施，國安重犯黎智英案點講都係一宗影響最大、牽涉面最廣嘅大案，尤其對未來此類案件嘅審理，起咗示範及參考意義。

阿哥，普通市民都理解洋大狀唔應該代表呢類國安案件，因牽涉國家機密、大是大非問題。大漢奸黎智英係至今為止涉嫌危害國家安全嘅重要重犯；呢件案時間跨度長，涉及事件複雜不在話下，牽涉人物證物又多，其中難免有唔少機密不能公開，依家竟然容許一個唔識中文、未必熟悉國安法嘅洋大狀為大漢奸抗辯，若然任由佢掌握大量涉及中國國安嘅機密資料，導致國家巨大安全風險，豈非大檸樂？幸好天氣轉冷，寒風吹醒政府向來反應遲鈍嘅拖延作風，政府第一時間開動turbo提請人大釋法，即使被指為阿爺添煩添亂都在所不惜，甚至被形容「輸打贏要」都「骨」一聲吞咗佢！

嗱！上訴委員會認為，律政司喺申請上訴至終院許可嘅階段時，提出未經闡明及未有證據支持嘅爭議，又話與國家安全有關，之不過相關爭議此前從未喺下級法庭提及或探討，指律政司未能確立給予上訴許可嘅基礎。好明顯，律政司係思慮不周，喺程序上又患咗小學雞甩轆錯誤，因此被駁回申請並頒令當局支付訟費！

阿哈！認真講起來，都真係要多謝法官大人，阿爺如果唔係見到律政司連輸三鑊，輸到四腳朝天咁鬼肉酸，又何需以奔雷手法通知特區政府提交報告吖！功夫茶不得不讚一句阿爺的確好鬼醒！眼見呢單國安重犯案牽涉太多機密，特區政府就好似生蝦落油鑊，即係點吖？即係跳又死，唔跳又死！與其如此瞎折騰，不如提請人大釋法安全妥當得多！據悉，律政司已申請把審訊押後7日，以待處理人大釋法。特首亦表示，相信中央會盡快處理。司法亂象多，唔想奏悲歌，阿爺點會怠慢？點都會加快處理嘅！