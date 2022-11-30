娛圈單打：進駐抖音晒床照　地獄之音恐重現

久未露面的張曼玉進駐抖音，一口氣晒出兩條影片。片中有Maggie過去的不同造型拍攝花絮，包括穿上吊帶小背心躺在床上的性感照。影片吸引逾5,800萬人觀看，足證影后魅力沒法擋。

這些年，Maggie淡出影壇，醉心音樂，曾多次公開演唱，例如2012年在北京獻唱搖滾樂曲，可惜嗓子太粗，一開口即震驚兩岸三地，更被嘲為「地獄之音」。她卻一於少理，甚至公開叫觀眾給她20次機會，擺明被柴台也不怕。今年6月更罕有現身香港一個品牌活動，席間化身狂野DJ，一邊扭動蛇腰一邊打碟，High到爆。未知她開了抖音後，會否一展歌喉？

想當年，Maggie甫當選港姐即一炮而紅，但她並不甘於當個花瓶，為了不被外形局限，不惜將一對可愛兔仔牙「箍掉」。演技亦開了竅，憑《阮玲玉》蜚聲國際，成為金像、金馬、柏林、芝加哥和日本5料影后。其後跟王家衛、梁朝偉合作《花樣年華》，更為她收穫6個最佳女主角獎，成就至今在亞洲無人能及。

人無完美，Maggie事業得意但情路崎嶇，大半生經歷了11段情、一段離異婚姻，至今孑然一身。緋聞男友之中，最為人津津樂道必然是好拍檔梁朝偉，當時二人的緋聞傳得鬧哄哄，轟動全城，無奈相逢恨晚，偉仔身邊早已有了劉嘉玲，感情無疾而終。

古今多少事，都付笑談中。今日的Maggie早已不為名利愛恨所牽絆，活得瀟灑。觀眾則希望Maggie長點肉，不要乾巴巴的，若能出山拍戲，則肯定是觀眾之福！