正論：團進團出審批慢　過度防疫埋大患

新疆烏魯木齊一幢住宅大樓發生火災，卻疑因過度防疫阻礙救援，釀成10死悲劇，引爆多省示威，抗議活動更蔓延至香港。日前有個別大學貼出聲援標語，中環同樣有人響應，久違的示威浪潮重臨香江。國家疾控局承認有些地方防控一刀切，會積極回應及解決民眾對防控措施的訴求。反觀香港，至今仍然未肯讓社會復常，單是「團進團出」安排欠缺吸引力，審批又嚴苛緩慢，旅遊業要回復生機真是談何容易。

當台灣都宣布下月起解除戶外口罩令之際，本港復常之路依然遙遙無期。目前入境有「0+3」的限制，儘管已減少核酸檢測次數，但仍然要做兩次檢測，單是在社區中心排隊，對旅客來說已是費時失事；團進團出雖然於本月18日已經實施，惟當局審批嚴苛緩慢，業界反應冷淡，參與和獲批的旅行團寥寥無幾。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄受訪時承認，團進團出安排對旅遊業的推動力度不似預期，會與醫衞局積極商討「在風險可控的情況下做多一些安排」。截至26日，局方收到20間旅行社和8個旅行團登記，其中一個台灣團下月初抵港，正申請團友「黃碼」期間堂食。旅議會則稱，截至29日，議會共收到約40個申請，約有14個行程登記，當中有3個入境旅行團包括堂食安排。

不管是將有首個台灣旅行團申請在黃碼期間堂食，還是有3個入境旅行團有堂食安排，數量都是非常少，反映團進團出欠缺吸引力。餐飲界亦指出，初步僅有8間中式食肆有意成為團進團出指定食肆，均是大型中式酒樓，反映連業界都看淡潛力。誠然，旅客即使在黃碼期間能夠在指定食肆堂食，惟因場地所限，肯定只能食中菜，毫無選擇，發揮不到美食天堂的吸引力。再說，旅客對「安心出行」和「疫苗通行證」的詳情一頭霧水，肯定會影響他們在港的旅遊體驗。連桌球手傅家俊都要用一個小時向奧蘇利雲等海外選手講解「安心出行」，香港繁瑣的防疫要求對旅遊業復甦只會起負面作用，不言自明。

事實上，內地人口多、城鄉醫療差距大，而且從未經歷疫情大爆發，堅持實施「動態清零」無可厚非，但亦因為個別地方政府過度防控一刀切，終於引發群眾反彈。香港的情況不同，今年初已經歷過大爆發，不論是疫苗接種比率，抑或是染疫後產生抗體比率，都遠高於內地。港官最愛掛在口邊的「一老一幼」，抵抗力最差一批亦已在年初時不幸病歿；何況目前的入境確診人數遠遠不及本地染疫人數，香港實有條件大幅放寬入境安排。

從楊潤雄受訪吐心聲可知，當局不是不想為旅遊業拆牆鬆綁，而是醫衞局因為防疫理由而不允許。醫衞局局長盧寵茂拒評內地示威活動，但強調香港要走復常之路，醫療復常十分重要。問題是，何謂醫療復常？醫療未能復常又是否政府的行政決定而已？說到底，高官礙於不敢「僭越」中央而不理香港實情自我設限，必然只會將經濟斷送。