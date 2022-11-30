世界視線：共同價值表面好　歐美背後互插刀

今年歐美關係最佳的警句，應該是：「（共同）價值觀念的夥伴應該是保持（互相）優惠的貿易夥伴（Value partners should stay preferred trade partners）。」

說這番話的是德國財政部長林德納（Christian Lindner ），針對的是美國總統拜登8月中簽署生效的「2022年降低通脹法」。補上一刀的是法國財政部長勒邁爾（Bruno Le Maire），他批評美國不合理地排斥歐洲工業及破壞平等競爭。

美國政府這項計劃規模宏大，計劃為期10年，共動用達4,000億美元，美國親民主黨的陣營，包括投資界、環保團體及大眾傳媒，均稱讚這是一項可產生長遠環境及經濟效益的計劃。計劃重要部分是鼓勵工業投資生產及應用綠色（可再生）能源，在地生產這類貨品而提供補貼。它首先提供企業在風能、太陽能及儲電池等可達30%的投資及生產稅務優惠。而應用這類風能、太陽能及儲電動力產品的消費者家庭，也可得到津貼及稅務優惠。

不過，這項計劃就被以德、法為首的歐盟政府視為極大的禍患。首先，美國政府這項計劃是明顯用補貼方式排斥歐洲同類甚至更具競爭力的貨品進入美國市場，而事實上，歐洲的環保科技產品不少比美國發展得更好，價格更有競爭力。

另一方面，這也違背了美國政府過往口口聲聲支持自由貿易及公平競爭，反對政府補貼企業甚至以此為藉口對外國實施貿易制裁，如今是出爾反爾！當然，更大的問題是這類鼓勵投資及在地生產是在引誘歐洲資本遷移到美國。

以德、法為首的歐盟體系已經向美國提出警告，指美國政府此舉只會引發歐美全面貿易戰。但歐盟了解到美國這項政策是覆水難收，基本上和歐洲沒有妥協的空間。本來德法之間關係不佳，但是如今兩國團結一致，也替拜登劃紅線，法國總統馬克龍與德國總理紹爾茨計劃推動同樣補貼德、法及歐盟其他成員國，生產同類貨品，及提供誘因鼓勵國民買歐洲貨的政策。

不過和尚最好不要罵人禿頭，因為早在2019年，歐盟就推出達一兆歐元的「綠色計劃」，目的是要達到能源獨立自足及減碳，正是一項龐大的補貼計劃。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻