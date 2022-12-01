正論：三隧分流徒姿勢　一減兩加無實際

目前本港三條過海隧道因為收費不均，塞車問題始終無法解決。政府由是推出「三隧分流」方案，以兩隧加價補貼西隧減價，奈何不得民心，由梁振英政府到林鄭月娥政府皆無功而還。現屆政府又將三隧分流提上議程，擬分階段實施「不同時段，不同收費」，然而「一減兩加」換湯不換藥，能否解決積重難返的塞車問題，實屬疑問。

消息指出，政府將分階段實施三隧分流，以私家車為例，第一階段西隧收費60元，紅隧及東隧各收費30元，的士劃一收費25元；第二階段或會推不同時段不同收費，繁忙時段收費較貴，非繁忙時段收費較平，冀減少車輛在繁忙時段使用隧道，減輕擠塞。目前紅隧私家車收費為20元，東隧則為25元，西隧75元，換句話說，新方案是西隧減價，紅隧、東隧加價。如果將三隧收費相加，則分流前後總數都是120元，沒有變化。比起上屆林鄭政府的分流方案，分流後比分流前總隧道收費上升，今次的方案算是較可取。

但問題是，三隧分流之所以經歷兩屆政府都胎死腹中，乃係以兩隧加價補貼西隧減價爭議太大，有明益大財團之嫌。過去西隧由西隧公司擁有專營權，要私人企業減少收入，政府不補貼難以成事，但政府只知將補貼成本全數轉嫁給市民，當然不可能過得了民意一關。林鄭當時便一臉不悅地表示，不收貨便拉倒，任由塞車問題延至2023年8月西隧專營權屆滿才考慮解決。如今2023年轉眼將至，西隧很快便會收歸政府，現在再提三隧分流方案有其迫切性，惟「一減兩加」始終如一，對解決塞車有用嗎？

正如立法會議員指出，三條隧道費用的調整不算大，尤其西隧減至60元後，依然是其餘兩隧收費的一倍，令人懷疑能否改變駕駛者習慣。有人更是一語中的，直指隧道繁忙時段的根本問題在於需求遠超總容量，在這種情況下，分流意義不大，甚至會造成三隧齊塞。何況加價方案令九龍東居民「硬食」，動輒用加價方式「懲罰」駕車人士只會適得其反，重點應是將部分繁忙時間車流引導到非繁忙時間，而不是降低總使用量。

這些意見都講出了三隧分流的問題所在，然而市民更加在意的是，既然三條隧道全部歸於政府營運和管理，為何西隧減價、兩隧必然加價的固有思維不能打破？為何不可以西隧減、兩隧不加，甚至三隧齊減劃一收費？事實上，上屆政府的文件已經指出，西隧減價後，最壞情況是原本繁忙時間不塞車，將變成出現長達過千米的車龍；而東隧加價後，早上繁忙時間由觀塘過海，車龍只輕微縮短100米，行車時間不變。港府挖空心思搞的分流方案，到頭來竟是一無是處。

必須指出，目前繁忙時段紅隧車容量逾150%，東隧及西隧分別是146%及98%。政府應提供更大誘因，鼓勵市民多使用公共交通工具，以及鼓勵企業實施彈性上班，疏導繁忙時段車流；而治本之法，則是增加過海基建，只是政府做得到嗎？