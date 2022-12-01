娛圈單打：等到風景看透　鋒菲細水長流

王菲與謝霆鋒這一對，自1999年世紀一拖公開關係後，歷盡高低起伏離離合合，期間二人各自成家立室、生兒育女復經歷離婚，直到2014年世紀復合，戀情比小說更曲折離奇。早前網上才流出二人頭貼頭的甜蜜合照，甚至傳出婚訊，結果日前又有王菲疑掩面痛哭衝出餐廳的照片，情變傳聞不脛而走。是耶非耶，也許從王菲的經典歌《紅豆》能找到端倪。

「有時候有時候，我會相信一切有盡頭，相聚離開都有時候，沒有甚麼會永垂不朽；可是我有時候，寧願選擇留戀不放手，等到風景都看透，也許你會陪我看細水長流。」這不就是他倆的寫照嗎？

這段相差11歲的姐弟戀，一開始便注定不平凡。當時王菲30歲，是風華正茂的樂壇天后；霆鋒19歲，初出茅廬不知天高地厚。二人衝破世俗眼光走在一起，霆鋒對王菲近乎偶像式的迷戀顯而易見。惟一時的激情終究無法長久，霆鋒與張栢芝戲假情真，傳出戀情，王菲哀莫大於心死，最終分手。

但今日的霆鋒已經42歲，和王菲一起這麼多年，相信已有一套不為人所知的相處模式。正如歌詞所說，當風景都已看透，細水長流的關係也許實現。何況王菲是何許人也，出道多年經歷的風浪還少嗎？豈會當街掩面痛哭讓人看着笑話？

當然，女比男大11歲始終是一道坎。30歲的王菲美得不可方物；40歲的王菲更添風情；但即使50歲保養得宜，60歲又如何呢？男人始終襟老過女人，當霆鋒仍然男人味滿瀉，可王菲已經遲暮。楊過與小龍女的愛情故事，做到能有幾人？