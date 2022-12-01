世界視線：人口紅利變化　大國興衰迭替

2022年全球人口的分布，形成眾多的大國，14億人以上的是中國與印度；美國是3億多人；二億人以上的有印尼、巴基斯坦、尼日利亞、巴西；一億人以上有孟加拉、俄羅斯、墨西哥、日本、埃塞俄比亞、埃及、剛果民主共和國、菲律賓；接近一億人的有越南、伊朗；歐盟27國則是4億多人。

從這個名單可以看到現時全球的主要經濟，發達國家是美國、日本以及歐盟，發展中國家以中國、印度為首，遍及各大洲。這名單包括現時最具競爭力的經濟體，一是由於工業化在全球發展，人口多的國家進入工業化容易提升發展水平。二是經濟全球化把發達國家的優勢，從資金到技術、市場，都可一定程度上由發展中國家分享，人口愈多的國家，規模經濟效益愈大。三是醫療及教育改善，發展中國家的人口質素大為改善，結合到工業化發展，效果明顯。四是人口多的國家同時有較大的市場，工業化發展通過市場作用產生良性循環。

在21世紀，全球化加快技術知識、生產能力的轉移與普及，一旦在發展中大國立足，有助當地資金的原始積累，形成循環發展的巨大動力。中國是這方面最佳例證，印度亦然。全球發展再不是集中於歐美日等發達國家，而是開始分散到各大洲的人口大國。

2022年的形勢反映過往幾十年的變化，在這個基礎上，今後的發展會帶出新的形勢。今後至2030年，各國人口的變化大不相同，在20年的時段裏，不少發展中大國的人口紅利會逐步消耗。今後幾年，俄羅斯、日本、歐盟都面對人口老化和衰減的挑戰。日本人口已減少，且正在加快；歐盟北方各國也是一樣；俄羅斯依靠亞洲人口增加，但整體應在減少之列。

東南歐本是人口增長的地區，可惜烏克蘭戰亂和歐盟內部分歧會帶動人口外遷。美國依靠外來移民，只能維持現狀。中國正進入老化階段，或會提早出現人口減少現象。印度、印尼、巴西等國的人口紅利也只有一、二十年。2030年以後，全球人口增長的重心便是撒哈拉沙漠以南的非洲各國，人口紅利帶來的工業化便會轉移集中到非洲。非洲會由歐美殖民主義製造出來的黑暗大陸，華麗轉身為世界工廠。

今後各個發達國家與新興大國能否在這樣的大轉變中維持競爭力，抑或是個別國家全面倒退呢？

研究所所長 陳文鴻