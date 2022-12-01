功夫茶：造價高過公屋　唔通愈簡愈貴

房屋問題一直困擾特區政府，尤其基層和劏房戶，等到頸長望到眼出血都上唔到樓；今屆政府唔想衰，唔埋大堆，而係別出心裁，喺公屋和居屋以外，又搞出個「簡約公屋」，希望以快速建屋紓緩劏房戶「屈室求存」嘅苦況，有論者就話以近268億元建3萬個「簡約公屋」，直頭係法國大餐多舊魚！

阿哥！政府一片苦心，無非希望令市民「房事暢通，生活輕鬆」啫！唔通咁又錯，仲要惹來一番揶揄？各位，依家民生多艱，2022至23年財政赤字料逼近1,600億元，外匯基金首3季勁蝕逾2,655億元，加上疫慌持續通關無望，喺咁嘅時勢，政府起「簡約公屋」幫基層過「新生活」，不是善政嗎？不是令劏房戶睇到希望嗎？

據最新立法會文件顯示，政府現階段初步確定發展「簡約公屋」用地4幅，分別位於屯門第3A區近輕鐵青松站、屯門第54區近菁田邨、蓮塘尾近粉嶺高球會及元朗攸壆路近錦綉花園。選址全在新界，有議員認為位置偏遠。

嗱！撇開選址偏僻，未必吸引要返工返學嘅基層，另一個問題就係花耗近268億元去打造3萬個「簡約公屋」是否值得？公屋聯會總幹事招國偉尋日喺一個電台節目指出，以3萬個單位計算，平均每個耗資約90萬元，相比一個公屋單位造價約65萬元貴好多。呢，若參考房委會最新數字，一個居屋建築成本為76萬元。換句話講，簡約公屋都真係愈簡愈貴，比公屋每伙造價貴38%，比居屋高近兩成。簡約公屋造價高過公屋近四成，咁基層就算唔係有個五星級的家，起碼住大啲啩？有論者就指政府冇說明簡約公屋平均面積，只係話為107至333平方呎，人均面積大約75平方呎。以平均香港家庭人數2.8人計算，簡約公屋平均面積將會係210平方呎，事實上有啲公屋嘅單位仲大過佢啦！要言之，簡約公屋成本一個字記之曰：貴！兩個字：好貴！三個字：好狠貴！

仲有吖！3萬個單位除咗建築費約268億元，另外仲有額外基建工程費6億元、額外政府人員編制44億元等開支，即整個簡約公屋工程需動用逾300億元公帑！當然，以政府過往經驗，往往仲有唔少甩漏，必定仍有好多超支。再講，造價高過公屋嘅簡約公屋，未起已被彈位置偏遠交通不便，要大把配套支援如增設交通接駁、商場等，否則會減低基層入住欲望；有議員甚至覺得政府尚未確定全部選址便申請整筆撥款，感覺好似要求議員一次過購買大量美容套票，且金額驚人！欲速則不達，想令基層「房事暢通」，若然思慮不周，使咁大筆公帑又搞到兩頭唔到岸，睇嚟呢個「簡約公屋」工程一啲都唔「簡約」，有關撥款值得議員們好好商榷，政府亦應再三思量是否值得。