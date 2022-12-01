由於訊息技術先進，政府的滲透無遠弗屆，用在戰爭或顛覆活動上，許多表面上看似偶然之事，實際是人為操縱。美國近二、三十年推行混合戰，便是用先進的訊息技術，把遠在萬里、各處一方的活動聯繫起來、協調起來，指揮令人看不到操縱的痕迹。

美國政府的龐大機器，已把示威暴動建構成一個跨境跨業界的產業鏈，從戰略制訂、建設言論機器、收買人才、培養社會的價值與認知，到在社區裏建立據點，用NGO的組織甚至教育機構如大學、商會機構等進駐當地社會不同層面，依靠內外記者（包括網絡記者、網紅）製造輿論，發掘示威題目，進行文宣加工，組織社區裏掌握的群眾（最好是青年，特別是血氣方剛的大學生），運送金錢，組織後勤，協調示威的文宣步驟，與控制的內外媒體合作，便可造就一國之內眾多地區同時示威暴動，同時聲援，再在海外組織分散各國的聲援，形成國際聲勢，國內事件演變成國際事件，讓美國及其友好國家支持示威暴動，譴責中國政府。

整個過程是多年營造部署的產業鏈，一呼百應地發動起來。若能引發軍警鎮壓，有死傷者，發動的速度和層次易提升。烏克蘭基輔幾百人在廣場示威，便可推翻千萬人依法投票選舉出來的民主政府，比起武力侵略，成本低、效益大，此所以美國政府在二、三十年裏不停地用同一公式在別國進行顛覆，顏色革命替代以往美國資助的軍事政變。就算是美國的盟國，這樣的產業鏈與推演方式也同樣可用，只是未必是為了推翻政權，而是要影響盟國政府的政策。

美國長期為全球最大經濟體，不但軍事支出冠全球，規模比所有國家合起來還多，它的情報部隊同樣龐大，只是不如軍隊在明，它們是在暗，連美國國會、政府也難以控制、了解，實際上是美國的黑暗軍隊，與美國公開的國防、經濟形成緊密的戰爭機器。美國政府從立國以來都沒有改變戰爭立國和愈來愈龐大的戰爭機器。

不明此點，便不可能明白近百年的國際政治。正因為美國是永恒的戰爭國家，中國復興便不可避免成為它的首要敵人。美國戰爭的形式愈來愈複雜、多樣化，中國怎能不步步為營、處處防範呢？今天美國未必志在用顏色革命推翻中共政權，但是製造麻煩與其他政策配合，要打掉中國發展的勢頭。