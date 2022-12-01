內地近日多處地方突然冒出借新疆一場火災和抗疫問題的鬧事活動。活動中有英國記者出沒，自稱被警察毆打，英國政府表示抗議。活動中喊出的口號、展示的「白紙」標識，全是「顏色革命」的套路，這些活動突然一起發生，包括在台灣有所謂「流亡人士」組織支持，在香港也有人呼應，白宮發言人更表示「關注」。

這些活動，幕後必有黑手。事實一再證明，經過多年的經營，美國和西方在中國內地和香港潛伏着隨時伺機發動顏色革命的滲透力量。中央政法委日前召開全體會議，表示堅決打擊敵對勢力滲透破壞活動，依法打擊擾亂社會秩序的違法行為，要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾的實際困難。

中央對打退顏色革命已很有經驗，主要是兩條：一是對外堅決打擊敵對勢力滲透，二是對內解決實際問題。可以肯定，這場蠢蠢欲動的顏色革命必胎死腹中，不會給白宮和全球反華反共勢力太多關注的時間，他們會再次失望。

說到美國和西方的滲透，香港稱第二，沒人敢說第一。事實上，香港豈止是美國和西方滲透了得，而是回歸後，香港的整套制度和人事都是港英當局的頑固堡壘和掌握大權，香港只是在憲制上成為中華人民共和國的特別行政區，在行政管治上由中央任命行政長官和司局長級管治班子成員，香港的立法和司法系統，中央長期管不了或無從措手，尤其是司法領域更是「獨立王國」，獨立獨大到要「大」過中央的地步！

然而，美英對此猶嫌不夠，要發動顏色革命推翻憲制、顛覆「一國兩制」，這就有了反修例暴亂，但此圖謀被《港區國安法》粉碎。暴亂雖被粉碎，只是懲治暴亂分子的《港區國安法》在香港司法體系內卻遇重重狙擊。這個時候，他們允許《港區國安法》大案要犯黎智英聘請英國大狀介入，這是新形勢下香港司法玩滲透的新花樣。