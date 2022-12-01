新冠疫情爆發將近3年，隨着中國內地不斷拉長防控時間，許多人出現抗疫疲勞乃至厭倦、焦慮。尤其是全世界幾乎都已「躺平」，唯獨中國還在苦苦堅持「動態清零」，難免引發一些爭議。近日內地多個城市罕有地同時爆發反封控示威，再經過西方媒體刻意渲染甚至推波助瀾，大有山雨欲來風滿樓之勢。

在嚴格而漫長的防控措施之下，生產生活秩序大受影響，部分人有怨言不足為奇。特別是有些地方矯枉過正，以防疫之名層層加碼，刻意為難民眾，導致怨聲載道，有人出來表達不滿，這是可以理解的。畢竟中國有14億人口，不可能只有一種聲音。但詭異的是，各地的示威幾乎是在同一時間爆發，這是巧合嗎？顯然不是，背後似乎有人在策劃部署，西方媒體也好像事前就知道似的，乘機大做文章，炒得沸沸揚揚。英國BBC更以記者遭上海警方粗暴對待為由，大興問罪之師，其實明眼人都知道，洋人根本是無理取鬧。

難怪有人質疑，這場風波是外部勢力在暗中搞鬼，頗有顏色革命的味道。這種質疑也許未必有根據，但外部勢力無孔不入，希望中國出現動亂，則是擺在眼前的事實。他們在香港策動顏色革命失敗，當然不會善罷甘休，總想在內地搞事，而這正是最佳切入點。

在質疑內地防控措施過嚴的聲音中，有一種意見認為，香港已經放開管控幾個月，目前社會一切正常，為何內地不可以放開？其實放開管控是要付出沉重代價的，香港只有700多萬人口，至今已有逾萬人死於新冠疫情，而內地人口超過14億，幾乎是香港的200倍，若放開管控，內地死亡人數可能高達200萬人，這個代價是否太大？誰負得起這個責任？

至於有人拿西方躺平說事，證明中國也可以躺平，更是無稽之談。西方躺平的結果是，美國死了100多萬人，歐洲諸國合計死了200多萬人，難道中國也要學他們？西方不管死了多少人都若無其事，彷彿死的是一堆螞蟻，相反，若是中國死了那麼多人，則必定被西方口誅筆伐，甚麼漠視人權、草菅人命等等，一頂頂大帽子扣下來。這就是西方的雙重標準，也是資本主義社會的自私本質，內地始終堅持人命至上，才是真正以民為本。總而言之，樹欲靜而風不止，外部勢力虎視眈眈，中國人千萬不要自亂陣腳。