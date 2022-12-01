內地過度防疫引發不少亂象，鄭州富士康、廣州都有民眾抗爭，直到新疆烏魯木齊發生10死大火，被指因為盲目封控而令消防車無法進入，終於成為壓垮民怨的最後一根稻草。上海有民眾舉起白紙抗議，多所大學以至多個大城市也有零星示威響應，連香港也有人聲援。美英仿似檢到槍一樣歡喜，加油添醋，惟恐天下不亂，再次讓人見識何謂不安好心。

的確，這一波示威潮席捲數個大城市，是內地所罕見，尤其二十大閉幕不久，中國正是一片太平盛世的模樣，G20和APEC峰會，中國更是全球焦點，西方國家恨得牙癢癢自不待言，難得終於「搵到位入」，不乘機煽風點火才怪。BBC形容示威潮遍布全國，講到聲勢非常浩大似的，但事實是數個大城市每處只有數百人示威而已，對比14億人口，根本只是少數。然後又惡意抹黑，BBC指旗下記者在上海採訪期間，遭強行帶走並被警方毆打。但很快便遭外交部發言人趙立堅嗆聲，直斥是該記者不守法在先，被帶走後已獲放行，毆打乃係無中生有「潑髒水」。

美國駐華大使館又在微博用中文發文，指隨着中國疫情發生，中國政府擴大疫情防控措施，呼籲所有在華美國公民及家人保存14日藥物、樽裝水和食物，堪稱九唔搭八。一來，為何要用中文通知在華美國公民？對象究竟是洋人還是中國人？二來，這擺明刻意營造緊張氣氛，無事生非，蠱惑人心。

香港一些黃營KOL以至民運領袖王丹更加誇張，煞有介事講到中國很快便會武力鎮壓，六四重演。其實，今次事件只是過度防疫的問題，只要當局順應民意稍作變通便可收科，何況現今中國不可能再走開槍回頭路，那些不懷好意的人，如意算盤注定打不響。